D-BOX signe une entente de licence pour commercialiser une plateforme de mouvement polyvalente Mercedes-Benz et Mercedes-AMG

NUREMBERG, Allemagne et MONTRÉAL, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, et Mercedes-Benz et Mercedes-AMG (« Mercedes-Benz ») sont heureuses d’annoncer que D-BOX a obtenu les droits de licence pour développer et commercialiser une plateforme de mouvements polyvalente ciblant les consommateurs et concessionnaires automobiles. Cette entente ouvre un large éventail d'opportunités de développement de produits pour D-BOX, en tirant parti de marques emblématiques telles que Mercedes-Benz et Mercedes-AMG. Le premier produit commercialisé dans le cadre de cet accord est une plateforme de mouvement modulaire qui sera disponible pour la vente quelque part en février 2023. Cette plateforme novatrice, à profil bas, à usages multiples et prête à l’emploi, sera compatible avec presque tous les manufacturiers de châssis de simulation de course et pourra être également utilisée de concert avec des canapés et des fauteuils inclinables et plus, dans le domaine du divertissement à domicile et commercial. Elle est aussi compatible avec l'écosystème D-BOX, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience haptique pour les plus de 2 500 films et séries télévisées disponibles dans notre catalogue de contenu sur D‑BOX PLUS.



Avec cette collaboration, D-BOX et Mercedes-Benz donnent vie à leur vision de l’avenir du divertissement en faisant monter l’enthousiasme d’un cran grâce à des expériences qui combinent de manière unique des mouvements, des vibrations et des textures qui stimulent le corps entier via divers produits haptiques. Outre le contenu de films, de séries télévisées et de jeux vidéo déjà disponible dans le catalogue de D-BOX, Mercedes-Benz veut tirer parti de tout le contenu exclusif dont elle dispose déjà afin de le rendre lui aussi compatible avec la plateforme. Ce contenu prend la forme d’événements bien connus de sport motorisé et de présentations de véhicules. À l’avenir, il se pourrait toutefois que la société diffuse un contenu en temps réel provenant d’événements en direct, d’escapades routières, d’événements de sports électroniques ou de tout type d’expériences passionnantes de Mercedes-Benz et Mercedes-AMG.

« Avec sa marque de luxe, Mercedes-Benz propose sans cesse des produits d’une qualité inégalée. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance par une marque aussi emblématique et d’intégrer notre technologie haptique D-BOX et le divertissement immersif à l’écosystème mondial du constructeur. Aux côtés des marques Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, nous pouvons créer une multitude d’expériences uniques et inédites à domicile (avec des films et de la musique, des jeux et de la simulation de course, sans oublier la santé et le conditionnement physique) et dans le secteur commercial (concessionnaires et magasins phares, foires et expositions, parcs d’attractions et cinémas) », a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « D-BOX est fière de proposer le premier système haptique approuvé par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) qui est aujourd’hui reconnu par Mercedes-Benz . Cette nouvelle collaboration associe des normes de divertissement de haut niveau et une technologie de pointe afin de proposer des expériences uniques. »

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez le site D-BOX.com.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

D-BOX TECHNOLOGIES INC.

MBC Capital Markets Advisors

Trevor Heisler

+1 416-500-8061

investors@d-box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de sa nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et sa situation.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce rapport de gestion pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.