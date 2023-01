English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 9. januar til fredag d. 13. januar foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 239.126 4.114.494.367 9 januar mandag 692 15.351.0260 10.622.910 10 januar tirsdag 681 15.003.0984 10.217.110 11 januar onsdag 686 14.500.9621 9.947.660 12 januar torsdag - - - 13 januar fredag 248 14.250.5242 3.534.130 Total 9. -13. januar fredag 2.307 34.321.810 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 2.446 14.877.3416 36.389.977 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 56.991 850.451.271 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 243.879 4.185.206.154 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.042.967 18.850.252.689 9 januar mandag 2.591 15.633.3925 40.506.120 10 januar tirsdag 3.015 15.220.1708 45.888.815 11 januar onsdag 2.342 14.708.9432 34.448.345 12 januar torsdag - - - 13 januar fredag 1.285 14.488.4047 18.617.600 Total 9. -13. januar fredag 9.233 139.460.880 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 7.401 15.104.6416 111.789.452 Købt fra Familiefonden* 2.334 15.104.5708 35.254.068 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 227.959 3.472.799.072 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.061.935 19.136.757.089

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 212.047 A-aktier og 929.427 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,10% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 16. januar 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

