Cürex Group kündigt Vereinbarung mit CalPERS zur Lizenzierung der Cipher-Datenanalyseplattform an

NEW YORK, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Die Cürex Group, ein in New York City (USA) ansässiges Unternehmen für institutionelle Devisenausführungsdienste und Datenanalyse, hat heute eine Vereinbarung mit CalPERS über die Bereitstellung fortschrittlicher Analysen von Vor- und Nachhandelsdaten über die Cipher-Plattform von Cürex bekanntgegeben.



Als führendes Unternehmen und Förderer von Best-Execution-Praktiken unterhält CalPERS eine Handelsbeziehung mit Cürex und unterstützt die Bemühungen von Cürex, der Käuferseite mehr Transparenz und Fairness zu bieten. Der Einsatz von Cipher wird CalPERS helfen, die Entscheidungen des Unternehmens im Devisenhandel besser zu steuern, seine Handelskosten zu senken und seine Handelsergebnisse zu verbessern. CalPERS wird Cürex auch in Zukunft bei der Einführung zusätzlicher Tools und Erweiterungen der Cipher-Plattform mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Cipher ist eine umfassende Vor- und Nachhandels-Analyseplattform, die Kunden, die ihre Algo-Trades im Buy-Side-Only-Liquiditätspool von Cürex ausführen, Echtzeit-Analysen zur Verfügung stellt. Die Vorhandelssuite von Cipher umfasst unter anderem ein Handelskostenschätztool, einen Risikotransferpreisvergleich und eine Streaming-Volatilitätsanalyse. Die Nachhandels-TCA von Cipher ermöglicht es den Kunden, die relative Bank-Algo-Performance zu messen, basierend auf unabhängig abgeleiteten Benchmarks von Cürex, Risikotransfervergleichen, Slippage und Performance im Vergleich zu den bestehenden Marktbedingungen zu Beginn der Handelsentscheidung des Kunden. Die Fähigkeit von Cipher, Nachhandelsergebnisse mit Vorhandelsbedingungen zu verknüpfen, ist von grundlegender Bedeutung für die Verbesserung der Leistung im Devisenhandel.

James Singleton, Chairman und CEO von Cürex, sagte: „CalPERS ist seit langem führend in dem Bestreben, die Handelsergebnisse der Buy-Side über alle Anlageklassen hinweg zu verbessern. Wir freuen uns, dass das Unternehmen diese Bemühungen durch seine Entscheidung für Cipher und seine wertvollen analytischen Streaming-Inhalte fortsetzt. Die einzigartigen Daten von Cürex ermöglichen bessere Einblicke als die von anderen Anbietern verfügbaren Alternativen. Wir sind dankbar, dass das Unternehmen unsere Plattform und unsere Bemühungen um eine optimale Umsetzung unterstützt.“

Über die Cürex Group

Die Cürex Group Holdings, LLC ist ein Anbieter von Ausführungsdienstleistungen und Datenanalysen mit Schwerpunkt Devisenhandel. Cürex betreibt ein FX-ECN mit robuster No-Last-Look-Liquidität und vollständiger Transparenz. Unsere einzigartigen Markt- und Handelsanalysen liefern unseren Kunden aussagekräftige Informationen. Unsere FTSE Russell/Cürex FX-Benchmarks bieten Echtzeit-Messungen zur Beurteilung von Handelsergebnissen und liefern Bewertungskennzahlen. Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um in Bezug auf ihre Devisengeschäfte unvergleichliche Klarheit zu bieten. Cürex hat seinen Hauptsitz in New York City (USA) und wird unabhängig geführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.curexgroup.com .

Über CalPERS

Seit mehr als acht Jahrzehnten sorgt CalPERS für die Alters- und Gesundheitssicherung der Mitglieder von Bundesstaaten, Schulen und öffentlichen Einrichtungen, die ihr Lebenswerk in den öffentlichen Dienst investieren. Unser Pensionsfonds dient mehr als 2 Millionen Mitgliedern im CalPERS-Rentensystem und verwaltet Leistungen für mehr als 1,5 Millionen Mitglieder und deren Familien in unserem Gesundheitsprogramm. Damit ist CalPERS die größte leistungsorientierte öffentliche Pensionskasse in den USA. Der Marktwert des Gesamtfonds von CalPERS beträgt derzeit rund 443 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.calpers.ca.gov .