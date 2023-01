Cürex Group annonce un accord avec CalPERS lui permettant de profiter de sa plateforme d'analyse des données Cipher

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Cürex Group, une société new-yorkaise opérant dans l'analyse des données et offrant des services d'exécution de change des devises sur le plan institutionnel, annonce aujourd'hui un accord avec CalPERS en vertu duquel elle lui fournira des analyses de données avancées pré- et post-trade via sa plateforme Cipher.



En tant que leader et promoteur des pratiques d'exécution optimale, CalPERS maintient une relation de trading avec Cürex et soutient ses efforts visant à apporter une transparence et une équité supérieures à la communauté buy-side. L'emploi de Cipher aidera CalPERS à mieux gérer ses décisions de trading FX, réduire ses frais et améliorer ses résultats. CalPERS continuera de fournir ses contributions à Cürex à l'avenir au fil de son introduction d'outils et améliorations supplémentaires à la plateforme Cipher.

Cipher est une plateforme complète d'analyse pré- et post-trade qui comprend des analyses en temps réel mises à la disposition des clients qui exécutent leurs trades algorithmiques dans la réserve de liquidité exclusivement buy-side de Cürex. La suite pré-trade de Cipher comprend un estimateur des coûts de trade, la comparaison des prix du transfert de risque et l'analyse de la volatilité en temps réel, entre autres fonctions. La TCA post-trade de Cipher permet aux clients de mesurer les performances algorithmiques bancaires relatives grâce aux benchmarks de Cürex dérivés de manière indépendante, d'effectuer des comparaisons du transfert de risque et d'évaluer les slippages et performances par rapport aux conditions existantes du marché à l'initiation de leur décision de trading. La capacité de Cipher à lier des résultats post-trade à des conditions pré-trade est fondamentale dans l'amélioration des performances de trading FX.

S'exprimant au nom de Cürex, James Singleton, PDG, a déclaré : « CalPERS est un leader de longue date ayant toujours cherché à améliorer les résultats du trading buy-side dans toutes les catégories d'actifs. Nous sommes ravis que l'entreprise poursuive ces efforts de par sa décision d'utiliser Cipher et son précieux contenu analytique en temps réel. Les données uniques de Cürex génèrent de meilleures connaissances par rapport aux alternatives disponibles par l'intermédiaire des autres fournisseurs. Nous sommes reconnaissants qu'ils approuvent notre plateforme et nos efforts d'exécution optimale. »

À propos de Cürex Group

Cürex Group Holdings, LLC est un prestataire d'analyse de données et de services d'exécution axés sur le change de devises. Cürex exploite un ECN de FX avec une transparence totale et une liquidité sans last look. Nos analyses de trading et de marché uniques offrent des renseignements judicieux à nos clients. Nos benchmarks FTSE Russell / Cürex FX fournissent des mesures en temps réel permettant d'évaluer les résultats de trading et d'offrir des indicateurs d'évaluation. Nous avons pour mission de travailler en partenariat avec nos clients afin d'ajouter une clarté sans égale à toutes leurs activités de change. Cürex est basée à New York et est détenue et exploitée de manière indépendante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.curexgroup.com

À propos de CalPERS

Depuis plus de huit décennies, CalPERS améliore la sécurité sanitaire et la retraite des membres du gouvernement, du personnel scolaire et des fonctionnaires qui dédient leur vie à travailler dans le service public. Notre fonds de pension dessert plus de 2 millions de membres du système de retraite CalPERS et administre des avantages pour plus de 1,5 million de membres et leur famille dans le cadre de notre programme de santé, faisant de nous la plus importante pension publique de prestations prédéterminées des États-Unis. La valeur marchande totale des fonds de CalPERS s'élève actuellement à environ 443 milliards de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.calpers.ca.gov .