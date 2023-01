Cürex Group kondigt overeenkomst aan met CalPERS voor de licentie van Cipher Data Analytics Platform

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- De Cürex Group, een in New York gevestigde onderneming die diensten verleent op het gebied van valutatransacties en gegevensanalyse, kondigt vandaag een overeenkomst aan met CalPERS voor de levering van geavanceerde gegevensanalyse voor pre- and post-trade. Hiervoor wordt het Cipher-platform van Cürex ingezet.



Als leider en promotor van beste praktijken voor uitvoering onderhoudt CalPERS een handelsrelatie met Cürex en ondersteunt het de inspanningen van Cürex om meer transparantie en eerlijkheid te brengen aan de buy side gemeenschap. Door Cipher in te zetten kan CalPERS zijn FX-handelsbeslissingen beter beheren, zijn handelskosten verlagen en zijn handelsresultaten verbeteren. CalPERS zal Cürex in de toekomst van input blijven voorzien bij de invoering van aanvullende tools en verbeteringen aan het Cipher-platform.

Cipher is een uitgebreid pre- en post-trade analyseplatform bestaande uit realtime analyses die beschikbaar zijn voor klanten die hun algoritmische transacties uitvoeren aan de buy side van de liquiditeitspool van Cürex. De pre-trade suite van Cipher omvat een raming van de transactiekosten, prijsvergelijking voor risico-overdracht, continue volatiliteitsanalyse, evenals andere functies. Met de post-trade TCA van Cipher kunnen klanten de relatieve prestaties van bankalgoritmes meten op basis van onafhankelijk afgeleide benchmarks van Cürex, vergelijking van risico-overdracht, afglijdende prijzen en prestaties ten opzichte van de bestaande marktomstandigheden bij het nemen van handelsbeslissing door klanten. Het vermogen van Cipher om post-trade resultaten te koppelen aan pre-trade omstandigheden is essentieel voor het verbeteren van de FX-handelsprestaties.

James Singleton, voorzitter en CEO van Cürex: 'CalPERS is al lang toonaangevend wat betreft zijn streven naar betere handelsresultaten voor de buy side in alle activaklassen. Wij zijn verheugd dat zij voortbouwen op deze inspanningen met behulp van Cipher en de waardevolle continue analsyes van het platforms. De unieke gegevens van Cürex bieden betere inzichten dan de alternatieven die via andere aanbieders beschikbaar zijn. Wij zijn dankbaar voor hun acceptatie van ons platform en onze inspanningen om de bedrijfsvoering te optimaliseren.'

Over Cürex Group

Cürex Group Holdings, LLC is een leverancier van uitvoeringsdiensten en gegevensanalyse binnen de valutamarkt. Cürex beheert een FX ECN met robuuste 'no last look'-liquiditeit en volledige transparantie. Onze unieke markt- en handelsanalyses leveren onze klanten nuttige inzichten. Onze FTSE Russell / Cürex FX Benchmarks bieden realtime metingen voor het evalueren van handelsresultaten en verstrekken van waarderingsmaatstaven. Het is onze missie om samen met onze klanten ongeëvenaarde zichtbaarheid te bieden in al hun valutahandelsactiviteiten. Cürex heeft zijn hoofdkantoor in New York City en wordt onafhankelijk beheerd. Voor meer informatie bezoekt u www.curexgroup.com

Over CalPERS

Al meer dan acht decennia biedt CalPERS zekerheid op het gebied van pensioenen en gezondheidszorg voor medewerkers van de nationale overheid, scholen en overheidsinstellingen die hun leven lang als ambtenaar werken. Ons pensioenfonds bedient meer dan 2 miljoen leden in het CalPERS-pensioenstelsel. Bovendien beheert het uitkeringen voor meer dan 1,5 miljoen leden en hun gezinnen in ons gezondheidsprogramma. Dit maakt ons het grootste overheidspensioen met vaste uitkeringen in de VS. De totale marktwaarde van het fonds van CalPERS bedraagt momenteel zo'n 443 miljard dollar. Voor meer informatie bezoekt u www.calpers.ca.gov .