AIM ImmunoTech与AstraZeneca和伊拉斯谟医疗中心签订胰腺癌临床研究协议

Chinese (Simplified) Japanese

佛罗里达州奥卡拉, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.(纽约证券交易所代码:AIM)(以下简称“AIM ”或“公司”)是一家专门研究和开发治疗多种类型癌症、免疫性疾病和病毒性疾病(包括由SARS-CoV-2病毒引起的新冠疾病)的免疫制药公司。该公司今日宣布与伊拉斯谟医疗中心和AstraZeneca达成一项外部发起的合作临床研究协议。

根据该协议,伊拉斯谟医疗中心计划进行一项由研究者发起的临床研究,题为“Combining anti-PD-L1 immune checkpoint inhibitor durvalumab with TLR-3 agonist rintatolimod in patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma for therapy effect. DURIPANC Study”(抗PD-L1免疫检查点抑制剂durvalumab联合TLR-3激动剂rintatolimod治疗转移性胰腺导管腺癌疗效观察。DURIPANC研究)。此项研究将使用AstraZeneca和AIM ImmunoTech提供的研究药物。

AIM首席执行官Thomas K.Equels女士表示:“我们一直在努力基于迄今得到证明的有前景数据,推进开发Ampligen与检查点抑制剂的协同组合疗法。在先前进行的人体临床研究中,Ampligen已经显示出与PD-1检查点阻断疗法的协同潜力。我们很高兴能与AstraZeneca及其PDL-1疗法德瓦鲁单抗合作,在临床开发方面迈出这重要的一步,并进一步释放Ampligen治疗胰腺癌的潜力,这种潜力仍有极大的发展空间。”

医学博士、哲学博士、伊拉斯谟医学中心胰胆外科医生Casper H.J.VAN Eijck教授补充道:“胰腺癌患者恶性肿瘤的PD-L1表达水平与不良预后相关。尽管针对PD1/PDL1的免疫检查点抑制剂在其他实体瘤中表现出了良好的前景,但迄今为止,它们在胰腺导管癌中显示出的疗效有限。部分原因可能是免疫系统对抗癌症所需的CD8+T细胞成熟度有限。我们对使用Ampligen和德瓦鲁单抗联合治疗的前景充满期待,因为以往的数据表明,Ampligen可以刺激树突状细胞、提高T细胞的成熟度并通过激活TLR3来激活免疫系统,而德瓦鲁单抗则可以与PD-L1相结合并“释放”肿瘤微环境中的肿瘤细胞,从而使肿瘤细胞能够被免疫系统识别和攻击。我们相信这种TLR-3刺激和PD-L1阻断相结合的组合拳式方法可以使患者产生协同的抗肿瘤免疫力,并延长转移性胰腺癌患者的总生存期和无进展生存期。”

Ampligen是AIM目前正在为全球重要癌症开发的dsRNA药物。此外,与检查点阻断疗法结合使用时,Ampligen针对动物肿瘤已显示出与检查点抑制剂的治疗协同作用,包括提高存活率和疗效。 Ampligen与检查点阻断疗法的协同潜力最初是在黑色素瘤和胰腺癌的临床前小鼠模型中发现。此外,最近两项临床研究( 三阴性乳腺癌 和 晚期复发性卵巢癌)发表的数据 进一步支持了Ampligen提高检查点阻断治疗效果的潜力。

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司,致力于研究和开发各类癌症、免疫疾病和病毒性疾病(包括新冠肺炎)的治疗药物。公司的主导产品Ampligen®(rintatolimod)是一种具有广谱活性的免疫调节剂,正开发用于治疗全球重要的癌症、病毒性疾病和免疫系统疾病。

Ampligen目前在荷兰伊拉斯谟医疗中心医疗检查机构批准的早期获取计划(EAP)中用作治疗胰腺癌患者,AIM已经启动一项针对局部晚期胰腺癌的2期临床研究。公司还在主要癌症研究中心进行或计划进行多个临床试验,评估Ampligen作为治疗多种实体肿瘤类型的一种联合疗法。此外,Ampligen在阿根廷获得批准,用于治疗严重慢性疲劳综合征(CFS),并且正在进行针对SARS-CoV-2/COVID-19肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合症(ME/CFS)和新冠后遗症的多方面评估。

如需了解更多信息,请访问 aimimmuno.com ,并通过 Twitter 、 LinkedIn 和 Facebook 关注公司。

警示声明

本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法案》(“PSLRA”)所定义的“前瞻性声明”。诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达)旨在标示前瞻性声明。这些前瞻性声明中有许多涉及多项风险和不确定性。除其他事项外,公司还要求对上述声明给予PSLRA中所载的前瞻性声明安全港保护。我们不承诺对该等前瞻性陈述进行更新以反映本新闻稿日期之后发生的事件或情况。