OKX lança a ferramenta Copy Trading, os usuários agora podem duplicar as melhores estratégias dos melhores traders

O Copy Trading permite que os usuários visualizem os parâmetros das negociações de traders de alto desempenho e repliquem suas estratégias.

Traders experientes podem ganhar renda passiva ao se tornarem "lead traders"

VICTORIA, Seychelles, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , uma das empresas líder mundial em plataformas de criptomoedas e tecnologia Web3, lança hoje sua ferramenta de Copy Trading para seus usuários globais com base em sua plataforma de Social Trading .

O Copy Trading permite que usuários sigam "lead-traders" de alto desempenho, recebam atualizações em tempo real sobre seus últimos movimentos e repliquem suas estratégias de trading em mais de 600 pares de negociação.

Desde maio de 2022, o Social Trading da OKX permite que usuários visualizem dados desmembrados, históricos de transação, P/Ls e níveis de risco de traders de alto desempenho.

Haider Rafique, o CMO Global da OKX, disse: "no último ano adicionamos algumas funções que facilitam a vida de novos traders ao permitir que eles sigam ou aprendam com os traders de sucesso na plataforma. Agora, incorporando o copy trading ao social trading, adicionamos mais utilidade à comunidade de traders para qualquer um na OKX. Acreditamos que essa funcionalidade também ajudará os novos traders a negociarem com responsabilidade e gerirem o risco ao mesmo tempo em que fornecemos mais formas de rendimentos para os traders profissionais da plataforma.

Para traders experientes e profissionais, o Copy Trading da OKX também oferece um modo conveniente de monetizar estratégias de trading. Ao se tornarem lead traders na OKX, os traders de alto desempenho recebem uma porcentagem dos lucros que eles ajudarem seus seguidores a conseguirem.

Os lead traders da OKX disseram o seguinte sobre suas experiências com o Copy Trading da OKX:

Kyledoops da Crypto Banter disse: "uma das melhores coisas sobre o Social Trading da OKX é que ele oferece uma enorme quantidade de informações sobre os lead traders e suas métricas e desempenho passado. Isso permite que o usuário tome uma decisão muito bem embasada sobre o trader, se ele é ou não alguém com quem ele quer se alinhar".

Grey Jabesi da GreyBTC disse: "eu gosto do controle que a OKX dá em comparação à maior parte das outras exchanges quando falamos do Copy Trading. Gosto que os copy traders podem entrar e sair de uma posição quando bem desejarem, sem precisar esperar que o lead trader feche sua posição primeiro. Isso dá a flexibilidade de eles pegarem o dinheiro e sair quando quiserem.

Saiba mais em OKX Learn , ou confira o Copy Trading da OKX aqui .

Para mais informações, entre em contato:

Media@okx.com

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial na construção da Web3. Conhecida como a plataforma de trading cripto mais rápida e confiável para investidores e traders profissionais de todos os lugares, a exchange de cripto da OKX é a segunda maior do mundo em volume de transação.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou visite: https://www.okx.com/okx.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0705797-00ce-4b1f-993f-cdfe70149591/pt