Esker : Activité commerciale du 4ème trimestre 2022

Activité commerciale

du 4ème trimestre 2022

Lyon, le 17 janvier 2023

Chiffre d’affaires en M€

(Non audité) T4 2022

M€ T4 2021

M€ T4 2022/

T4 2021

Croissance (4) 2022

M€ 2021

M€ 2022/2021

Croissance (4) SaaS (1) 34,2 28,2 +16% 127,7 103,6 +17% Services d’implémentation (2) 6 ,9 6,2 +8% 25,7 23,2 +7% Produits historiques (3) 1,3 1,5 -18% 5,9 6,9 -21% TOTAL 42,5 35,9 +13% 159,3 133,7 +13% Prise de commandes (5)(4) 4,50 3,65 +21% 16,6 13,2 +19%

(1) Abonnements et facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constant : Taux de change 2022 appliqué au chiffre d’affaires 2021

(5) Exprimées en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas inclus car incertain par nature. Celui-ci dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat.

Trimestre record, année record

Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire avec un chiffre d’affaires de près de 160 M€ pour l’ensemble de l’année 2022. Les ventes annuelles du Groupe s’établissent ainsi à 159,3 M€ en croissance de +19% en données publiées (+13% à taux de change constant).

Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2022, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 42,5 M€, en hausse de +18% en données publiées et de +13% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. En dépit d’une érosion des volumes traités au cours du trimestre, due au ralentissement de l’économie, le chiffre d’affaires SaaS (+23% en publié) tire la croissance du Groupe pour représenter 80% de toute l’activité (97% avec les services d’implémentation). Ce fort dynamisme est également réparti sur l’ensemble des zones géographiques qui affichent toutes une croissance solide, bénéficiant des succès commerciaux enregistrés au cours des trimestres précédents.

Trimestre record et année record en prises de commandes

Esker a également enregistré le second meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du quatrième trimestre 2022 progresse de +21% à taux de change constant, par rapport au quatrième trimestre 2021 pour atteindre 4,5 M€ (15,3 M€ sur la durée totale des contrats).

Sur l’ensemble de l’année 2022, la valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés progresse de +19% à taux de change constant, par rapport à 2021 pour atteindre 16,6 M€ (61,1 M€ sur la durée totale des contrats). Le rythme des signatures a été extrêmement dynamique aux États-Unis (+27%) ainsi qu’en Asie/Pacifique (+46%). Malgré une fin d’année plus dynamique, l’Europe affiche une hausse de ses prises de commandes de seulement 3% en raison d’un environnement économique et géopolitique dégradé.

Une structure solide

Le mois de décembre 2022 a vu l’effectif d’Esker passer la barre symbolique des 1 000 collaborateurs actifs ce qui représente 972 équivalents temps plein au service de la croissance du Groupe.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie du Groupe s’établit à 46,9 M€ (contre 39,2 M€ au 31 décembre 2021). Avec une trésorerie nette de 32,3 M€ (contre 38,6 M€ au 31 décembre 2021) et plus de 130 000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d’une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance organique et sur la réalisation d’opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée à ses clients.

Tendances pour l’année 2023

Compte tenu de la bonne performance des prises de commandes au cours de l’année 2022 et malgré un ralentissement économique qui pourrait éroder le nombre de transactions traitées sur la plateforme, Esker anticipe une croissance organique pour l’ensemble de l’année entre 12% et 14%. À ce niveau d’activité, la profitabilité devrait s’établir entre 12% et 15%.

