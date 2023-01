Fnac Darty : Estimation de la performance 2022

English French

ESTIMATION DE LA PERFORMANCE 2022

Bonne résistance des ventes en 2022, en baisse estimée à -1,2% en données publiées par rapport à 2021 et en progression de +7,0% par rapport à 2019 proforma1

Marge brute estimée à 30,3%, en progression d’environ +80 points de base par rapport à 2021, et coûts opérationnels maîtrisés

Résultat opérationnel courant estimé à près de 230 millions d’euros et bonne résistance de la marge opérationnelle courante à près de 3%

Cash-flow libre opérationnel2 légèrement négatif impacté par une baisse des ventes en décembre et par des effets négatifs du BFR ; objectif de cash-flow libre2 cumulé d’environ 500 millions d’euros étendu à la période 2021-2024

Dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une tension accrue sur le pouvoir d’achat des ménages qui a notamment impacté cette fin d’année clé pour le Groupe, Fnac Darty annonce une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l’exercice 2022.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « La performance estimée pour 2022 démontre que le groupe Fnac Darty a fait preuve d’une bonne résilience grâce à l’engagement de ses équipes, et cela malgré un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution. Le groupe a démontré sa capacité d’adaptation et a su faire évoluer son offre pour faire face aux difficultés d’approvisionnement et maîtriser ses coûts afin de minorer les effets de l’inflation. Par rapport à 2019, notre chiffre d’affaires estimé reste en forte progression de +7% et notre taux de marge brute demeure solide. Cela démontre l’acuité de notre projet stratégique qui, en axant fortement sur l’expérience client et les services, nous permet de continuer à créer de la valeur et de nous développer. »

Les estimations des chiffres clés 2022 sont les suivantes :

Chiffres 2022 estimés et non audités et chiffres 2021 publiés et audités

(en millions d’euros) 2022

(données estimées) 2021

(données publiées) Chiffre d'affaires c.7 945 8 043 Marge Brute



% du chiffre d’affaires c.2 410

c.30,3% 2 374

29,5% Résultat opérationnel courant c.230 271 Marge opérationnelle courante c.2,9% 3,4% Cash-Flow libre opérationnel2 c.-30 170

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES PERFORMANCES 2022 ESTIMÉES

En 2022, le chiffre d’affaires du Groupe serait d’environ 7 945 millions d’euros et afficherait une baisse estimée à -1,2% en données publiées et -1,9% en données comparables3 par rapport à 2021. Cette évolution est principalement liée au recul des ventes enregistré sur le mois de décembre pour environ -55 millions d’euros reflétant moins de volumes vendus, en particulier pour les catégories petit électroménager et équipement informatique qui avaient particulièrement surperformé l’année dernière.





Néanmoins, le Groupe affiche toujours une progression de ses ventes annuelles de +7,0% par rapport au niveau de 2019 proforma4.

Depuis le début de l’année 2022, malgré un contexte marqué par un niveau d’inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d’achat, le groupe Fnac Darty a surperformé ses marchés et devrait également confirmer cette tendance sur le quatrième trimestre5.

Le taux de marge brute atteindrait 30,3 % en 2022, en progression d’environ +80 points de base par rapport à 2021, principalement en raison d’un effet mix produits/services qui serait positif avec notamment une très bonne performance des ventes de livres, des services incluant Darty Max et de la billetterie.





atteindrait en 2022, en progression d’environ +80 points de base par rapport à 2021, principalement en raison d’un effet mix produits/services qui serait positif avec notamment une très bonne performance des ventes de livres, des services incluant Darty Max et de la billetterie. Le Résultat Opérationnel C ourant est estimé à environ 230 millions d’e uros . Au cours du second semestre 2022, le Groupe a poursuivi la maîtrise de ses coûts opérationnels dans un contexte d’inflation particulièrement élevée. Ces coûts prennent en compte un niveau des ventes en recul sur cette période, une hausse des coûts salariaux, et des plans de performance qui ont permis de compenser au mieux l’impact de l’inflation. La marge opérationnelle courante serait quasiment stable sur un an à environ 3% .





est estimé à . Au cours du second semestre 2022, le Groupe a poursuivi la maîtrise de ses coûts opérationnels dans un contexte d’inflation particulièrement élevée. Ces coûts prennent en compte un niveau des ventes en recul sur cette période, une hausse des coûts salariaux, et des plans de performance qui ont permis de compenser au mieux l’impact de l’inflation. La serait quasiment stable sur un an à . Le Cash-flow libre opérationnel6 est légèrement négatif aux alentours de -30 millions d’euros. L’écart avec le cash-flow libre de l’année précédente s’explique, pour environ un tiers, par un EBITDA y compris éléments non courants en recul en lien avec le résultat opérationnel courant de l’année. De plus, cette année le BFR intègre moins d’encaissements en lien avec un niveau des ventes sur le mois de décembre moins élevé qu’attendu, et plus de décaissements enregistrés au début de l’année en lien avec une activité particulièrement soutenue fin 2021. Le niveau d’inventaires, quant à lui, reste maîtrisé et sain, en croissance de seulement environ +40 millions d’euros versus fin 2021. Enfin, les investissements opérationnels pour 2022 sont en légère amélioration par rapport au niveau attendu à près de 130 millions d’euros.





OBJECTIFS DU GROUPE

Lors du lancement de son plan stratégique Everyday en février 2021, le Groupe avait annoncé son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel6 cumulé d’environ 500 millions d’euros sur la période 2021-2023 et d’au moins 240 millions d’euros en rythme annuel à partir de 2025.

Après une génération de cash-flow libre opérationnel6 de 170 millions d’euros en 2021 et compte tenu du niveau de cash-flow libre opérationnel6 d’environ -30 millions en 2022, le Groupe estime peu probable d’atteindre son objectif de cash-flow libre opérationnel7 cumulé d’environ 500 millions d’euros sur la période 2021-2023. Par conséquent, le Groupe étend ce même objectif sur la période 2021-2024.

Enfin, le Groupe reste pleinement mobilisé pour poursuivre l’exécution de son plan stratégique et continuer à générer du cash afin d’assurer son développement et un retour régulier aux actionnaires conformément à ce qui avait été annoncé lors du plan stratégique Everyday. C’est pourquoi, Fnac Darty maintient son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel7 d’au moins 240 millions d’euros en rythme annuel à partir de 2025.

MENTIONS IMPORTANTES

L’ensemble des données chiffrées relatives à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 présentées dans le présent communiqué de presse sont des données financières estimées. Ces données financières estimées ont été élaborées selon un processus comptable et de consolidation similaire à celui habituellement retenu pour l’établissement des comptes consolidés. La base comptable utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur et décrites dans ses comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2022. Toutefois l’ensemble des procédures de clôture annuelle ne sont pas achevées.

Ces données financières estimées ont été examinées par le Conseil d’administration de la Société le 17 janvier 2023, et n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes de la Société.

Ces données ne sont pas issues de comptes consolidés ayant fait l’objet d'arrêté officiel de la part du Conseil d’administration de la société. L’arrêté des comptes par le Conseil d’administration est prévu en date du 23 février 2023. Les résultats 2022 seront publiés le 23 février 2023, après bourse, selon le calendrier prévisionnel de publication.

***

Disclaimer - Informations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des indications sur les objectifs, perspectives et axes de développement du Groupe ainsi que des déclarations prospectives. Bien que ces indications et déclarations soient fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Fnac Darty à la date du présent communiqué, Fnac Darty ne peut garantir que les objectifs décrits seront atteints ou que les projections seront réalisées ni que les hypothèses de Fnac Darty s’avéreront justes. Ces indications et projections sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux aléas de toute activité et à l’évolution de l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Fnac Darty ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les objectifs, prévisions, perspectives et informations à caractère prospectif contenus dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou règlementaire qui lui serait applicable. Fnac Darty ne prend aucun engagement et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs figurant dans ce communiqué.

1 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre.

2 Hors IFRS16.

3 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre.

4 Incluant Nature & Découvertes en année pleine et hors BCC.

5 La publication par Banque de France des données du mois de décembre relatives aux principaux marchés sur lequel le Groupe évolue est attendue pour le 20 janvier 2023.

6 Hors IFRS16.

7 Hors IFRS16.

