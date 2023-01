IOT Solutions World Congress wird der digitalen Transformation der Industrie neuen Schwung verleihen

French German

BARCELONA, Spanien, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der IOT Solutions World Congress (IOTSWC), die größte internationale Veranstaltung, die sich der digitalen Transformation der Industrie widmet, öffnet im Jahr 2023 zum siebten Mal ihre Türen, um dem Ökosystem der disruptiven Technologien neuen Schwung zu verleihen. Unter dem Motto „Spielverändernde Technologien für die Transformation der Industrie“ bringt die IOTSWC vom 31. Januar bis zum 2. Februar 330 Aussteller und mehr als 250 Experten in der Fira de Barcelona in der Gran Via zusammen, um die Bedeutung der Digitalisierung für eine effizientere und nachhaltigere Industrie zu unterstreichen.



Die von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Industrial IOT Consortium® (IIC™) organisierte IOTSWC wird eine Ausstellungsfläche bieten, auf der führende Unternehmen wie ABB, Altair, Amazon Web Services, BrainCube, Crowdstrike, Deloitte, Device Authority, EMnify, Faircom Corporation, Fiware, Hornet Security, Huawei, Kaspersky, KNX, Libellium, Palo Alto, Richardson RFPD, Relayr, Siemens, Sternum, Trellix und TXOne Networks teilnehmen, die ihre neuen Produkte, Dienstleistungen und Verfahren in der Technologie für die Transformation der Industrie im Bereich des Internets der Dinge (Internet of Things, IOT), der künstlichen Intelligenz (KI), der digitalen Zwillinge und der Blockchain vorstellen werden.

Das Kongressprogramm des IOTSWC wird sich um sechs Themenbereiche drehen, um eine sektorübergreifende Vision zu bieten: IOT-Branche, KI, digitale Zwillinge, Edge-Computing, erweiterte Realität und 5G. Zu den Rednern gehören so wichtige Namen auf dem Gebiet der disruptiven Technologien wie Michael Grieves, Executive Director und Chief Scientist des Digital Twin Institute, der als Vater der digitalen Zwillinge gilt, Sean O'Reagain, stellvertretender Leiter der Abteilung für Industrie 5.0 bei der Europäischen Kommission, und Timmy Mbaya, Leiter des Bereichs Anwendungssoftware bei Blue Origin, einem Unternehmen, das eine Raumstation für kommerzielle Aktivitäten entwickelt.

Cobots oder Logistik auf der letzten Meile im Testbed-Bereich

Der IOTSWC wird einen Testbed-Bereich einrichten, um Beispiele für praktische Anwendungen von Spitzentechnologien zu zeigen, die in verschiedenen Branchen entwickelt werden. In diesem Jahr werden auf der Veranstaltung unter anderem Roboter vorgestellt, die in industriellen Prozessen mit Menschen zusammenarbeiten können, Beispiele für Cybersicherheit in autonomen Autos und Logistikmanagement durch Blockchain.

Breit aufgestellte technologische Plattform

Der IOTSWC wird zusammen mit zwei anderen Veranstaltungen stattfinden: der Integrated Systems Europe (ISE) und dem Barcelona Cybersecurity Congress (BCC). Die ISE ist die weltweit führende Messe für audiovisuelle Medien und Systemintegration, während der BCC eine jährliche Veranstaltung ist, die gemeinsam mit der Agència de Ciberseguretat de Catalunya der katalanischen Regierung organisiert wird und führende internationale Akteure und Experten auf dem Gebiet der Cybersicherheit zusammenbringt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a68c5126-fe71-410c-b351-724b776512b7