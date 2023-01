inGroup nel 2022 stabilisce nuovi record di iscritti, partner nel settore prenotazioni e fatturato

English Italian

SAN JUAN, Porto Rico, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- I risultati delle vendite per l'anno solare 2022 sono stati definiti e inGroup International ha confermato un altro anno da record.



"Nel 2022 abbiamo raggiunto nuovi massimi storici nelle nostre aree di crescita più cruciali, tra cui la registrazione dei Membri, le prenotazioni delle crociere, l'attivazione e il rinnovo dei Partner e il fatturato complessivo", ha dichiarato il Co-CEO e Co-Fondatore Michael Hutchison.

L'anno scorso inCruises ha registrato più di 300.000 nuovi Membri. Ciò ha comportato l'attivazione di un numero record di nuovi Membri provenienti da 183 paesi diversi. Inoltre, lo scorso anno oltre 80.000 passeggeri hanno prenotato servizi di viaggio tramite inCruises, un dato che supera persino i numeri precedenti alla crisi.

"Gli aggiornamenti dei programmi di Membership e Partnership introdotti nel 2022 sono stati accolti con grande favore a livello globale. Siamo certi che sia solo l'inizio di un'espansione senza precedenti", afferma il Co-Ceo e Co-Fondatore Frank Codina. "Siamo particolarmente soddisfatti di vedere così tanti Membri che pagano con maggiore regolarità. Un maggior numero di pagamenti da parte dei Membri si traduce in un maggior numero di Premi e in un maggior numero di Membri che vedono il mondo!".

inCruises è il club di viaggi in abbonamento in più rapida crescita al mondo e viene offerto esclusivamente dai Partner Indipendenti di inGroup International, che possono percepire compensi per le loro segnalazioni. I pagamenti delle quote associative al Club sono abbinati a doppi Crediti Premio, il che accresce il potere d'acquisto delle vacanze. I Membri utilizzano i Crediti Premio per prenotare crociere, hotel e resort. I risparmi ottenuti grazie ai Crediti Premio si aggiungono al prezzo al dettaglio più basso disponibile al pubblico, inoltre i Crediti Premio non scadono mai. Il sito web di inCruises, di facile utilizzo, supporta 17 lingue diverse a beneficio della comunità globale.

inCruises è uno dei più grandi club di viaggio su abbonamento al mondo ed è una divisione di inGroup International. Dal lancio del suo fiore all'occhiello la Membership inCruises nel 2016, l'azienda ha registrato oltre un milione di Membri e Partner in 200 paesi. Nel 2022 la società ha introdotto inStays, arrivando ad offrire ai suoi Membri l'accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. inGroup sta incidendo in modo significativo sulla vita dei Membri del Club inCruises ed è impegnata a fornire la possibilità di possedere un'attività commerciale al suo crescente team di Partner in modo etico. Inoltre, l'azienda è impegnata sul fronte della cittadinanza d'impresa globale con il sostegno a Mercy Ships, 4Ocean, Make-a-Wish Foundation e le iniziative di soccorso in Ucraina. Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group e inCruises.