Mohawk verstrekt update over rechtelijke geschillen en winstverwachting

CALHOUN, Ga., Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), 's werelds grootste producent van vloerbedekking, heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met de eisers om de eerder bekendgemaakte rechtszaak over een class action met betrekking tot effecten op te lossen. Mohawk en enkele van zijn leidinggevende functionarissen werden als gedaagden genoemd in deze rechtszaak die op 3 januari 2020 werd aangespannen bij de United States District Court van het Northern District of Georgia (de 'Securities Class Action’). Mohawk is van mening dat deze Securities Class Action ongegrond is en dat het substantiële verweermiddelen heeft tegen de aansprakelijkheids- en schadeclaims. Mohawk heeft echter vastgesteld dat verder procederen langdurig, belastend en duur zou zijn. In ruil voor het beëindigen van rechtsvervolging en een volledige afstand van vorderingen tegen de gedaagden, bereikten de partijen een overeenkomst om de Securities Class Action te schikken voor $ 60 miljoen, waarvan een aanzienlijk deel wordt gedekt door de verzekering. Naar verwachting zal de schikking van de Securities Class Action ter voorlopige goedkeuring worden voorgelegd aan de rechtbank. De schikking van deze zaak is onderworpen aan de gebruikelijke definitieve documentatie, openbare bekendmaking en goedkeuring door de rechtbank.



Mohawk heeft ook een eerder bekendgemaakt geschil met de Belgische Belastingdienst ('BTA') over de fiscale behandeling van royalty-inkomsten uit intellectuele eigendom met succes beëindigd. In april 2022 legde de BTA een belastingaanslag op van bij benadering 187 miljoen euro (m.i.v. boetes, maar exclusief rente) voor de kalenderjaren eindigend in december 2013 tot en met 2018. Hoewel Mohawk van mening is dat zijn belastingpositie in België juist is, heeft Mohawk op 23 november 2022 een overeenkomst gesloten met de BTA om het geschil te beslechten voor een eenmalige betaling van 3 miljoen euro.

Sinds Mohawk op 27 oktober 2022 de resultaten over het derde kwartaal bekend heeft gemaakt, heeft de Amerikaanse Federal Reserve twee extra renteverhogingen aangekondigd. Deze stijgingen, in combinatie met de aanhoudend hoge inflatie en het achterblijvende consumentenvertrouwen in de VS en Europa, hebben ertoe geleid dat de wereldwijde vloerbedekkingactiviteiten voor het residentiële segment in het vierde kwartaal meer verzwakte dan het bedrijf had verwacht. Als reactie hierop heeft het bedrijf het aantal tijdelijke fabriekssluitingen opgevoerd, waardoor de marges verder onder druk kwamen te staan en de kwartaalresultaten daalden. Bovendien verzwakte de vraag naar vloerbedekking in Noord-Amerika meer dan de andere segmenten, wat heeft geleid tot acties om de voorraden te verminderen. De combinatie van het lagere volume, fabriekssluitingen en het verbruik van de duurdere tapijtvoorraad hebben de financiële prestaties van het segment in het kwartaal laten dalen. Als gevolg van deze factoren zal de aangepaste winst per aandeel in het vierde kwartaal van het bedrijf naar verwachting tussen $ 1,27 en $ 1,31 liggen, exclusief herstructurerings- of andere eenmalige kosten. De volledige resultaten van het bedrijf over het vierde kwartaal en het gehele jaar, alsmede de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2023, zullen op 9 februari 2023 worden opgenomen in het winstbericht met betrekking tot het vierde kwartaal, met uitgebreider commentaar tijdens het driemaandelijks beleggersgesprek dat zal plaatsvinden op 10 februari 2023.

Het bedrijf is momenteel bezig met de voltooiing van zijn boekhoudkundige processen en de opstelling van zijn jaarrekening voor het vierde kwartaal en het gehele jaar 2022. Het gevolg hiervan is dat de voorlopige financiële resultaten in dit bericht gebaseerd worden op de huidige verwachtingen en nog kunnen worden aangepast volgend op onder meer de voltooiing van de financiële eindejaarsprocedures en de jaarlijkse audit van het bedrijf, evenals andere ontwikkelingen die zich kunnen voordoen tussen nu en het tijdstip waarop deze financiële resultaten definitief worden vastgesteld. De in dit bericht gepresenteerde aangepaste winst per aandeel is berekend in overeenstemming met de wijze waarop het bedrijf in het verleden de aangepaste winst per aandeel heeft berekend. Hierbij worden bepaalde posten uitgesloten die mogelijk niet indicatief zijn voor of geen verband houden met de belangrijkste operationele prestaties van het bedrijf.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen binnen de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, hout, steen en vinylvloeren. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. In de afgelopen tien jaar heeft Mohawk zijn bedrijf omgevormd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf. Het bedrijf heeft vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

