English Finnish

NoHo Partners Oyj

SIJOITTAJAUUTINEN 18.1.2023 KLO 8.00

NoHo Partners Helsingin Messukeskuksen pääravintoloitsijaksi

Ravintolayhtiö NoHo Partners on valittu Helsingin Messukeskuksen pääravintoloitsijaksi 1.7.2023 alkaen. Messukeskus on Suomen suurin messu-, kokous- ja kongressikeskus, jonka järjestämissä kotimaisissa sekä kansainvälisissä tapahtumissa vierailee vuosittain noin miljoona kävijää. Messukeskuksen ravintolatoiminnan kokonaismyynti on noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteistyö Messukeskuksen kanssa lukeutuu suuriin kaupunkihankkeisiin, jotka muodostavat yhden NoHo Partnersin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2024 tavoittelevan kannattavan kasvustrategian kulmakivistä. Yhtiön tapahtumiin ja elämyksiin keskittyvän liiketoimintayksikön, NoHo Eventsin, tavoitteena on johtava asema Pohjoismaissa.

”Suuret yleisötapahtumat, kuten kongressit, messut, konsertit ja isot urheilutapahtumat ovat ravintolaliiketoiminnalle hyvin kannattava ja kehittyvä markkina. Tähän segmenttiin olemme strategiamme mukaisesti rakentaneet oman liiketoimintayksikön, NoHo Eventsin, vastaamaan asiakkaiden kasvavaan ja monipuolistuvaan laatuodotukseen. Messukeskus on yksi Suomen suurimmista ravintolakokonaisuuksista ja vertautuu monipuolisuudellaan erinomaisesti samaan kokoelmaan missä meillä jo on Tampereen Nokia Arena ja loppuvuodesta 2023 Helsingin ydinkeskustaan valmistuva neljän ravintolan kokonaisuus, Kulttuurikasarmi”, sanoo NoHo Partners -konsernin toimitusjohtaja Aku Vikström.

”Olemme erittäin iloisia tästä monivuotisesta kumppanuudesta Messukeskuksen kanssa, joka kattaa 15 erilaista ravintolakonseptia sekä tapahtumakohtaisesti räätälöityjä ravintolapalveluja. Hyvä ruoka ja juoma inspiroivassa miljöössä ovat yhä tärkeämpi osa onnistunutta tapahtumakokemusta, ja yhdessä haluamme tarjota uudenlaisia ravintolaelämyksiä Messukeskuksen asiakkaille. NoHon arvostetut ravintolabrändit, osaava henkilöstö sekä pitkä ja monipuolinen kokemus vahvistavat Messukeskuksen brändiä korkeatasoisena, kansainvälisenä tapahtumatalona”, sanoo Maria Koivula, NoHo Events -liiketoimintayksikön johtaja.

Vastuullisuus ravintolapalveluissa sekä ruoan korkea laatu, alkuperä ja jäljitettävyys ovat molemmille sopimuskumppaneille tärkeitä tavoitteita. Yhteisiin suunnitelmiin kuuluvat muun muassa vastuulliset ja eettisesti kestävät hankinnat, ruokahävikin torjuminen, energiankulutuksen vähentäminen, ympäristöä säästävien pakkausmateriaalien hyödyntäminen ja tehokas kierrätys.

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. 044 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655

Maria Koivula, johtaja NoHo Events, puh. 050 366 2382

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.