Investeringsforeningen Multi Manager Invest – foreløbige udlodninger for 2022

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2022 har Investeringsforeningen Multi Manager Invest nu opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger for 2022:

Afdeling ISIN Udbytte pr. andel Nye Aktiemarkeder DK0060316685 0,00 kr. Globale Aktier DK0060447274 3,90 kr. Globale Value Aktier DK0060918498 9,10 kr.

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2023 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 27. januar 2023.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,

tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

