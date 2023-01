LHV Finance’i juhiks saab Heidy Kütt

English Estonian

AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva tarbijakrediidi pakkuja AS-i LHV Finance nõukogu otsustas valida ettevõtte uueks juhatuse liikmeks Heidy Küti. Kütt valiti ettevõtte juhiks alates tänasest, 18. jaanuarist tähtajaga 5 aastat.

LHV Finance’i nõukogu esimehe Kadri Kiiseli sõnul on Heidy Kütil finantssektoris pikaajaline kogemus ning ta on tõestanud end võimeka inimeste- ja protsesside juhina. "Heidy hea kogemus ettevõttes annab kindlust, et uue juhi eestvedamisel õnnestub LHV Finance’l hoida muutuvas keskkonnas tugevat krediidikvaliteeti ning samuti tagada klientidele vajalik usaldusväärne teenus ja jätkata vastutustundlikku laenuandmist tarbijatele," ütles Kiisel.

"Oleme tänulikud LHV Finance’i senisele juhile Mari-Liis Staldele, kelle juhtimisel suutis LHV Finance tervisekriisi järel keskenduda kasvu taastamisele ja viidi ellu mitmeid olulisi muudatusi, mis on andnud ettevõttele paindlikkust klientideni jõudmisel," lisas Kadri Kiisel.

Heidy Kütt töötab LHV-s alates 2017. aastast. Ta on olnud LHV Finance’i klienditeeninduse ja krediidianalüüsi osakonna juhataja ja alates 2019. aastast ka LHV Panga finantseerimisteenuste teenindusjuht. Ta on omandanud ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala Estonian Business Schoolis ja õppinud psühholoogiat Tallinna Ülikoolis. Heidy Kütile kuulub 18 930 LHV Groupi aktsiat ning lisaks on tal võimalik 2020., 2021. ja 2022. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 62 340 LHV Groupi aktsiat.

AS LHV Finance on AS-i LHV Pank tütarettevõte. Tegemist on Eestis tegutseva tarbijakrediidi ettevõttega, mis pakub klientidele tagatiseta väikelaene ja järelmaksu. Ettevõttel on ligi 35 000 aktiivset laenuklienti.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 880 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 374 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee