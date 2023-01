2023 nr. 5 - Ahlsell Danmark ApS har modtaget dispensation fra pligten til at fremsætte et tilbud til aktionærerne i Sanistål A/S

Danish English

Aalborg, den 18. januar 2023

Som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 17/2022 har Ahlsell Danmark ApS ("Ahlsell") anmodet Finanstilsynet om dispensation fra pligten til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til aktionærerne i Sanistål A/S. Ahlsell har i dag meddelt, at Ahlsell har modtaget en sådan dispensation fra Finanstilsynet. Der henvises til vedlagte meddelelse fra Ahlsell.



Som det fremgår af meddelelsen fra Ahlsell, er dispensationen givet på baggrund af Ahlsells igangsættelse af tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne i Sanistål A/S. Tvangsindløsningen forventes gennemført den 7. februar 2023, hvorefter Ahlsell vil eje 100 % af aktierne i Sanistål A/S. Ahlsell oplyser på den baggrund, at de ikke vil fremsætte et pligtmæssigt tilbud om køb af minoritetsaktionærernes aktier i Sanistål A/S.

Dispensationen fra Finanstilsynet er vedhæftet denne meddelelse.

Nasdaq Copenhagen A/S har accepteret Saniståls anmodning om afnotering, jf. selskabsmeddelelse nr. 3 / 2023. Sidste handelsdag med og officielle notering af Saniståls aktier (ISIN DK0010245661) på Nasdaq Copenhagen A/S er den 30. januar 2023.

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Claudio K. Christensen kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål, tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617

Eventuelle spørgsmål til Ahlsells meddelelse rettes til Claes Seldeby, Group CEO, Ahlsell AB (publ), +46-8-685 70 00, claes.seldeby@ahlsell.se

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version har den danske version forrang.

Vedhæftede filer