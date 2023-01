Dato: 18. januar 2023

Årets meddelelse nr.: 6

Side 1 af 1

Storaktionærmeddelelse

Blue Vision A/S har modtaget følgende meddelelse:

”Til Blue Vision

Efter aktiekapitalen i Blue Vision A/S gårs dato er øget til kr. 22.189.810 aktier disponerer jeg ikke længere over 5% af den udstedte aktiekapital i Blue Vision A/S.

Med venlig hilsen

Peter Hauge Jensen

Med venlig hilsen / Kind regards

Peter Hauge Jensen

Mobil +45 60 45 40 00 ”

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Bestyrelsen