スプライカー (Spryker) が世界最大のフランチャイズ プール サービス ブランドのデジタル トランスフォーメーションを主導

オーストラリア、ブリスベン発, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンタープライズ マーケットプレイス、シングコマース、及びユニファイドコマースの主要なプラットフォームであるスプライカー (Spryker) は、世界最大のフランチャイズプールサービスブランドであり、オーストラリアでNo. 1のプールサービスブランドであるプールワークス (Poolwerx) によって、デジタルトランスフォーメーションイニシアチブをリードするために選ばれたことを発表しました。プールワークスはスプライカーと提携し、デジタル ストアと小売ストアのエクスペリエンスを結び付け、ネットワーク全体での商取引を可能にします。



この変革の中核は、スプライカーのマーケット プレイス機能を独自に使用して、新しい顧客eコマースポータル、独自の製品と注文を管理するフランチャイズ パートナー ポータル、およびすべての環境とチャネルにわたって可視性と運用機能を提供するオペレーター ポータルを提供することにより、クライアント、フランチャイズ パートナー、プールワークス チームのエクスペリエンスを向上させることです。

「私たちは、IoTデータを処理する能力を通じてスマートプールを可能にしたり、音声をアクティブにする能力を通じて新しい販売チャネルを作成したりするかどうかにかかわらず、迅速に革新し、将来の課題に適応できるシステムを必要としていました。当社の以前のモノリシック アーキテクチャは、単純に、十分な速さで対応できず、ユーザーが必要としていたものを満たしていない、またはふさわしくない回避策を作成する必要がありました」と、プールワークスの最高イノベーション・技術責任者であるシャノン ・オブライエン (Shannon O'Brien) は述べています。「今日の世界では、ユーザー エクスペリエンスへの期待はかつてないほど急速に変化しています。当社のチームとクライアントは、邪魔にならず、必要なことをより簡単に、より速く、より良くできるようにするシステムを必要としています。他の人がしていることするのならば、平凡なままです。誰もしていないことをするならば、特別なものとなります。スプライカーにより、当社は特別となるために、迅速に進むことが可能となります」

スプライカーは、APファーストのアプローチを使用して、小売、サービス、およびバックオブハウスアーキテクチャ全体で、これまで繋がっていなかったシステムを接続します。これにより、プールワークスは、スプライカーが提供する単一の管理ポータルからすべてを効果的に確認および管理することが可能となります。小売チームとプール サービス技術者は適切な情報をタイムリーに配信され、フランチャイズ パートナーはビジネス能力を大幅に向上させることが出来るようになります。何よりも、クライアントが完全に接続された使いやすいオムニチャネル エクスペリエンスを利用できるようになるため、プールを楽しむ時間が増え、心配する時間が減ることにつながります。

プールワークスは、接続されていないシステムからさまざまなデータをまとめることができるコマース ソリューションを模索していました。スプライカーがクライアンテリング、注文管理、eコマースを処理することにより、プールワークスは世界中のプール業界で最も先進的なコマース エクスペリエンスの提供が可能となります。

「チームも私も、スプライカーのヘッドレス アーキテクチャを利用して、当社のビジネス ニーズに合わせたオムニチャネル マーケットプレイス ソリューションを設計できることに興奮しています。これがコマース体験全体にもたらす機会は無限大です」とオブライエンは述べています。「構築しなければならない長いロードマップがありますが、スプライカーの構成可能なプラットフォームを利用することで、最も複雑なワークフローでも提供できると確信しています」

「プールワークスは、デジタル トランスフォーメーションへの取り組みにより、市場のリーダーとなりました。スプライカーとの提携は、完全に構成可能なコマース エクスペリエンスへの旅の次のステップにすぎません。スプライカーのヘッドレスプラットフォームは、プールワークスのグローバルビジネスが取引するような洗練されたコマース向けに構築されています」とスプライカーのAPACシニアセールスマネージャー、クリス・グルベロス (Chris Gourvelos) は述べています。「プールワークスの顧客は、いつでも、どこでも、どのデバイスからでも購入できるようになります。プールワークスおよびサポート チームは、顧客とのやり取りのあらゆる側面を完全に可視化し、価値実現までの時間を短縮し、さまざまな市場に適応できる柔軟性を備えています。スプライカーは、プールワークスと提携してこれらの目標を実現し、そうすることでコマース機能と全体的なデジタル エクスペリエンスを大幅に強化することを楽しみにしています」

プールワークスおよびスプライカーは、1月17日の午後2時45分に、NRF 2023のExpo Stage 1のLevel 1で発表する予定です。「沈むか泳ぐか:プールワークスがスプライカーを使用し、デジタルコマースの未来を再構築する方法 (Sink or swim: How Poolwerx is reimagining their digital commerce future with Spryker)」と題し、業界のリーダーが、急速に成長している洗練されたフランチャイズ ビジネスを、完全に構成可能なプラットフォームとそれを超えてどのようにデジタル変換しているかを紹介します。

プールワークスについて

プールワークスは、世界最大のグローバル フランチャイズ プール メンテナンスサービス ブランドです。1992 年にオーストラリアのCEOで起業家のジョン・オブライエンによって設立されたプールワークスは、オーストラリア、ニュージーランド、米国に630台以上のサービス車両と170 店舗を展開するまでに成長しました。

プールワークスは、複数の収益源、リピートクライアント、限られた競争力を持ち、成長するホームサービス部門が確実に成長を続ける、テクノロジーのリーダーです。また、プールワークスは、キッズ・アライブ (Kids Alive) と提携して、毎年恒例のコミュニティイニシアチブであるレスポンシブル・プール・パーソン (Responsible Pool Person) とラーン・トゥ・スイム・ウィーク (Learn 2 Swim Week) を通じて、命を救う水中スキルを教えることの重要性を広めています。詳細は www.poolwerx.com.au をご覧ください

スプライカーについて

スプライカーは、成長、イノベーション、差別化を可能にする洗練されたビジネス モデルを持つ企業向けの主要なコンポーザブル コマース プラットフォームです。洗練されたトランザクションビジネス向けに特別に設計されたスプライカーの使いやすくヘッドレスなAPIファーストモデルは、最高のアプローチを提供します。これにより、企業は柔軟に適応し、拡張し、市場に迅速に参入することが可能となり、デジタルトランスフォーメーションの過程全体を通してより短い時間で価値を得ることができます。B2BおよびB2Cエンタープライズ マーケットプレイス、シングコマース、ユニファイドコマースのグローバルプラットフォームリーダーとして、スプライカーは世界中の150社以上のエンタープライズ顧客に力を与え、アルディ (ALDI)、ジーメンス (Siemens)、ヒルティ (Hilti)、リコー (Ricoh)などのブランドからの信頼を得ています。スプライカーは、ガートナー (Gartner®) によってデジタル コマースの 2022 マジック・クアドラント (Magic Quadrant ™) で「ビジョナリー」として認められ、フォレスター・ウェーブ (Forrester Wave™) B2Bコマース ソリューション、2022年第 2 四半期 でも、「強力なパフォーマー」としてランク付けされています。スプライカーは、ベルリンとニューヨークに本社を置く、株式非公開のテクノロジー企業です。