Spryker将服务全球最大的特许经营泳池服务品牌，助力其实现数字化转型

澳大利亚布里斯班, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的企业市场、物联网商务及统一商业管理平台Spryker宣布,Spryker已成为全球最大的特许经营泳池服务品牌、澳大利亚第一大泳池服务品牌Poolwerx的合作伙伴,助力其执行数字化转型计划。 Poolwerx正在与Spryker携手合作,整合在线商城与零售门店体验,进而实现全网络商务运营。



借助独特的方式使用Spryker的市场能力,为客户提供新的电商门户,为特许经营合作伙伴提供管理产品和订单的门户,并为运营商提供全场景、全渠道的可视化运营门户和运营能力,以此提升客户、特许经营合作伙伴和Poolwerx团队的体验,即为本次数字化转型的核心。

Poolwerx首席创新兼技术官Shannon O'Brien表示:“无论是借助物联网数据处理能力打造智能泳池,还是通过激活语音能力来开辟新的销售渠道,我们都需要构建一个能让我们快速创新并适应未来任何挑战的系统。 我们之前的单一架构根本无法快速发展,这迫使我们提供了一些与用户需求不匹配的替代方案。 在当今世界,人们期望获得的用户体验瞬息万变,变化速度非同往日。 我们的团队和客户都需要可以解决问题的系统,让他们能够更加轻松、快捷、优质地处理需要开展的工作。 如果随波逐流,只能趋于平庸。 如果独辟蹊径,便可脱颖而出。 Spryker能够助我们更快速地出类拔萃。”

通过采用API优先的方法,Spryker将令此前各自独立的零售、服务和后台架构实现互联互通。 如此一来,Poolwerx将能够通过Spryker提供的单个管理门户有效地查看和管理所有事务。 零售团队和泳池服务技术人员将及时获得提供给他们的正确信息,而特许经营合作伙伴将显著提升业务能力。 最重要的是,客户将能够获得完全互通且易于使用的全渠道体验,因此可以更加长久且安心舒适地享受泳池。

Poolwerx曾在寻找一种商业解决方案,能够将独立系统中的各种数据进行整合。 Spryker会处理客户服务、订单管理和电子商务事宜,Poolwerx因此能够在全球泳池行业提供先进的商务体验。

O’Brien表示:“我和我的团队很高兴能够利用Spryker的无头架构,设计出符合我们业务需求的全渠道市场解决方案。 这可以为整体商务体验带来无限机遇。 我们需要制定一个长远的路线图,但我们相信,通过利用Spryker的可组合平台,即使是在最为复杂的工作流程下,我们也可以实现交付。”

Spryker亚太区高级销售经理Chris Gourvelos表示:“Poolwerx致力于发展数字化转型,这使其处于市场领先地位,与Spryker合作仅是实现完全可组合的商务体验过程中的下一个步骤。 Spryker的无头平台正是为Poolwerx全球业务所涉及的复杂商务活动而建立。 Poolwerx的客户很快就可以随时随地在任何设备上进行购买。” Poolwerx的支持团队将能够全方位了解客户互动,加快价值转换,并灵活适应不同的市场。 Spryker期待与Poolwerx开展合作,实现这些目标,并以此显著提升商务能力和整体数字体验。”

Poolwerx和Spryker将于1月17日下午2:45参加2023年美国纽约零售展览会(NFR 2023),地点为位于1层1号展览台(Level 1, Expo Stage 1)。 题为“Sink or swim: How Poolwerx is reimagining their digital commerce future with Spryker(沉没还是前行:Poolwerx如何与Spryker共同重构其数字商务的未来)”的炉边访谈将探讨行业领导者Poolwerx如何通过完全可组合的平台等,对其发展快速且复杂巧妙的特许经营业务进行数字化转型。

关于Poolwerx

Poolwerx是全球最大的特许经营泳池服务品牌。 Poolwerx由澳大利亚首席执行官、企业家John O'Brien于1992年创立,现已发展成为在澳大利亚、新西兰和美国拥有630多辆服务车辆和170家门店的企业。

Poolwerx拥有多个创收渠道,回头客众多,鲜有竞争对手,在不断发展的家庭服务领域地位稳固,并已成为技术领导者。 Poolwerx还与Kids Alive建立了合作关系,通过年度社区计划“Responsible Pool Person”和“Learn2Swim Week”来宣传教授水中求生技能的重要性。 如需了解更多信息,请访问 www.poolwerx.com.au

关于Spryker

Spryker是领先的可组合商务平台,为拥有成熟商业模式的企业提供服务,助力其实现发展、创新和差异化。 Spryker专为复杂的交易业务而设计,其易于使用、API优先的无头模式提供了一种最佳方法,为企业提供适应、扩展和快速进入市场的灵活性,同时助力企业在数字化转型过程中更快地实现价值转换。 作为全球领先的B2B和B2C企业市场、物联网商务和统一商业管理平台,Spryker已为世界各地150多家全球性企业提供支持,并深受奥乐齐(ALDI)、西门子(Siemens)、喜利得(Hilti)和理光(Ricoh)等品牌的信赖。 Spryker在高德纳咨询公司(Gartner)®组织的 2022年魔力象限( Magic Quadrant ) ™数字商务领域的评选中,被评为“远见者”(Visionary),并在2022年第2季度Forrester Wave™: B2B 商务解决方案中成为“出色表现机构”( Strong Performer ) 。 Spryker是一家总部位于德国柏林和美国纽约的私营技术公司。