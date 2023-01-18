Spryker 將引領全球最大的特許經營泳池服務品牌的數碼轉型

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澳洲布里斯本, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企業市場、物件商務和統一商務的頂尖平台 Spryker 宣佈，全球最具規模的特許經營泳池服務品牌和澳洲首席泳池服務品牌 Poolwerx 已選擇由其領導他們的數碼轉型計劃。 目前，Poolwerx 與 Spryker 攜手合作，將他們的數碼與零售店體驗進行整合，在整個網絡中啟動商貿。



這次轉型的核心是透過對 Spryker 市場能力的獨特利用，實現全新的客戶電子商貿門戶網站、特許加盟合作夥伴門戶網站（用於管理自家的產品和訂單），以及營運商門戶網站（用於提供橫跨所有環境和通路的能見度和營運能力），從而提升客戶、特許加盟合作夥伴和 Poolwerx 團隊的體驗。

「我們需要一個系統，令我們得以迅速革新並適應未來所面對的一切轉變，無論是透過處理物聯網數據的能力啟用智能泳池，還是透過啟動語音的能力來建立全新的銷售渠道。 我們以往整體架構的運作速度不夠迅速，導致所建立的因應措施未能滿足用戶要求，或他們應得的服務。」Poolwerx 的創新與技術總監 Shannon O’Brien 說道： 「如今，用戶體驗期望的變化速度比以往任何時候都更快。 我們的團隊和客戶所需要的系統，是能夠讓他們以更輕鬆、更快捷、更佳的方式做到所需之事情。 如果您做的事情所有人都在做，那麼您只會顯得平平無奇。 如果您做的事情與眾不同，傑出卓越的成就亦會隨之而來。 Spryker 讓我們能更迅速踏上卓越之路。」

憑藉其以應用程式介面（API）為主導的方法，Spryker 將以往未經連接，跨越零售、服務和後台架構的系統聯繫起來。 此舉令 Poolwerx 可從 Spryker 所提供的單一管理門戶網站，有效地查閱和管理所有內容。 零售團隊和泳池服務技術人員將及時獲得正確的資訊，特許加盟合作夥伴的業務能力也將得到顯著提升。 最重要的是，客戶將可擁有全面聯繫並易於使用的全通路體驗，讓他們可享受更多在泳池的時光，而無需為此花費心神。

Poolwerx 曾經嘗試尋找一種商貿的解決方案，可從未經連接的系統匯集各種不同數據。 有了 Spryker 處理客戶服務、管理訂單和電子商務，Poolwerx 能夠在全球泳池行業提供最為先進的商務體驗。

O’Brien 表示：「對於能夠設計出一套全通路的市場解決方案，團隊和本人深表興奮，該方案透過利用 Spryker 的無周邊架構來滿足我們的業務需求。 此舉為整體商貿體驗帶來無限的機遇。」 「我們需要制定一個長遠的路線圖，但我們有信心透過利用 Spryker 的可組合平台，我們可以交付最複雜的工作流程。」

Spryker 亞太區高級銷售經理 Chris Gourvelos 則說道：「Poolwerx 對數碼轉型的承諾令他們成為市場領導者，而與 Spryker 的合作只是他們邁向完全可組合商務體驗過程的下一步。 Spryker 的無周邊平台正是為 Poolwerx 全球業務所處理的複雜商貿而構建的。」 「Poolwerx 的客戶不久便可以隨時隨地、在任何裝置上進行選購。 Poolwerx 支援團隊對客戶互動的所有細節將會瞭如指掌，並且能更迅速實現價值，靈活調整以適應不同的市場。 Spryker 熱切期待與 Poolwerx 並肩合作，以實現這些目標，而這樣做可顯著提升商貿能力和整體的數碼體驗。」

Poolwerx 和 Spryker 將於 1 月 17 日下午 2 時 45 分，假座 Expo Stage 1 第 1 層，參與 NRF 2023 展覽會。 主題名為 “Sink or swim: How Poolwerx is reimagining their digital commerce future with Spryker”（「成與敗：Poolwerx 如何與 Spryker 一起重新構想其數碼商貿的未來」）的爐邊談話，將探討業界翹楚如何透過全面可組合的平台及其他方式，對自身迅速發展的複雜特許經營業務進行數碼轉型。

關於 Poolwerx

Poolwerx 是世界上最具規模的全球特許經營泳池服務品牌。 Poolwerx 由澳洲籍的行政總裁兼企業家 John O’Brien 於 1992 年創立，目前在澳洲、紐西蘭及美國各地擁有超過 630 部服務車輛和 170 家門市商店。

Poolwerx 的收益來源和舊有客戶眾多、競爭有限，在正值增長的家居服務領域業務穩定，並且在技術方面處於領導地位。 此外，Poolwerx 還與 Kids Alive 合作，透過其每年一度的社區倡議、Responsible Pool Person 和 Learn2Swim Week 等活動來宣傳教授水上救生技能的重要性。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.poolwerx.com.au

關於 Spryker

Spryker 為頂尖的可組合商貿平台，專為有意實現增長、創新及區別，且業務模式較為複雜的企業而設。 Spryker 方便使用、無周邊、以應用程式介面（API）為主導的模式，專為複雜的交易業務而設計，採用最優秀的方式，為企業提供靈活性，以適應、擴展和迅速進入市場，同時在其整個數碼轉型過程中縮短實現價值的時間。 作為 B2B 和 B2C 企業市場、物件商務和統一商務的全球平台領導者，Spryker 已為環球超過 150 家全球企業客戶提供支援，並且深受 ALDI、Siemens、Hilti 和 Ricoh 等知名品牌的信賴。 Spryker 在 2022 Magic Quadrant ™ for Digital Commerce 中獲 Gartner® 評為「具遠見公司」（Visionary），並在 The Forrester Wave™： B2B Commerce Solutions 的 2022 年第 2 季度 中，位列為「優秀表現公司」（Strong Performer）。 Spryker 是一家私營科技公司，總部設在柏林和紐約。