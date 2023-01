Spryker 將引領全球最大的特許經營泳池服務品牌的數碼轉型

Japanese Korean Indonesian Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) Malay Thai

澳洲布里斯本, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企業市場、物件商務和統一商務的頂尖平台 Spryker 宣佈,全球最具規模的特許經營泳池服務品牌和澳洲首席泳池服務品牌 Poolwerx 已選擇由其領導他們的數碼轉型計劃。 目前,Poolwerx 與 Spryker 攜手合作,將他們的數碼與零售店體驗進行整合,在整個網絡中啟動商貿。



這次轉型的核心是透過對 Spryker 市場能力的獨特利用,實現全新的客戶電子商貿門戶網站、特許加盟合作夥伴門戶網站(用於管理自家的產品和訂單),以及營運商門戶網站(用於提供橫跨所有環境和通路的能見度和營運能力),從而提升客戶、特許加盟合作夥伴和 Poolwerx 團隊的體驗。

「我們需要一個系統,令我們得以迅速革新並適應未來所面對的一切轉變,無論是透過處理物聯網數據的能力啟用智能泳池,還是透過啟動語音的能力來建立全新的銷售渠道。 我們以往整體架構的運作速度不夠迅速,導致所建立的因應措施未能滿足用戶要求,或他們應得的服務。」Poolwerx 的創新與技術總監 Shannon O’Brien 說道: 「如今,用戶體驗期望的變化速度比以往任何時候都更快。 我們的團隊和客戶所需要的系統,是能夠讓他們以更輕鬆、更快捷、更佳的方式做到所需之事情。 如果您做的事情所有人都在做,那麼您只會顯得平平無奇。 如果您做的事情與眾不同,傑出卓越的成就亦會隨之而來。 Spryker 讓我們能更迅速踏上卓越之路。」

憑藉其以應用程式介面(API)為主導的方法,Spryker 將以往未經連接,跨越零售、服務和後台架構的系統聯繫起來。 此舉令 Poolwerx 可從 Spryker 所提供的單一管理門戶網站,有效地查閱和管理所有內容。 零售團隊和泳池服務技術人員將及時獲得正確的資訊,特許加盟合作夥伴的業務能力也將得到顯著提升。 最重要的是,客戶將可擁有全面聯繫並易於使用的全通路體驗,讓他們可享受更多在泳池的時光,而無需為此花費心神。

Poolwerx 曾經嘗試尋找一種商貿的解決方案,可從未經連接的系統匯集各種不同數據。 有了 Spryker 處理客戶服務、管理訂單和電子商務,Poolwerx 能夠在全球泳池行業提供最為先進的商務體驗。

O’Brien 表示:「對於能夠設計出一套全通路的市場解決方案,團隊和本人深表興奮,該方案透過利用 Spryker 的無周邊架構來滿足我們的業務需求。 此舉為整體商貿體驗帶來無限的機遇。」 「我們需要制定一個長遠的路線圖,但我們有信心透過利用 Spryker 的可組合平台,我們可以交付最複雜的工作流程。」

Spryker 亞太區高級銷售經理 Chris Gourvelos 則說道:「Poolwerx 對數碼轉型的承諾令他們成為市場領導者,而與 Spryker 的合作只是他們邁向完全可組合商務體驗過程的下一步。 Spryker 的無周邊平台正是為 Poolwerx 全球業務所處理的複雜商貿而構建的。」 「Poolwerx 的客戶不久便可以隨時隨地、在任何裝置上進行選購。 Poolwerx 支援團隊對客戶互動的所有細節將會瞭如指掌,並且能更迅速實現價值,靈活調整以適應不同的市場。 Spryker 熱切期待與 Poolwerx 並肩合作,以實現這些目標,而這樣做可顯著提升商貿能力和整體的數碼體驗。」

Poolwerx 和 Spryker 將於 1 月 17 日下午 2 時 45 分,假座 Expo Stage 1 第 1 層,參與 NRF 2023 展覽會。 主題名為 “Sink or swim: How Poolwerx is reimagining their digital commerce future with Spryker”(「成與敗:Poolwerx 如何與 Spryker 一起重新構想其數碼商貿的未來」)的爐邊談話,將探討業界翹楚如何透過全面可組合的平台及其他方式,對自身迅速發展的複雜特許經營業務進行數碼轉型。

關於 Poolwerx

Poolwerx 是世界上最具規模的全球特許經營泳池服務品牌。 Poolwerx 由澳洲籍的行政總裁兼企業家 John O’Brien 於 1992 年創立,目前在澳洲、紐西蘭及美國各地擁有超過 630 部服務車輛和 170 家門市商店。

Poolwerx 的收益來源和舊有客戶眾多、競爭有限,在正值增長的家居服務領域業務穩定,並且在技術方面處於領導地位。 此外,Poolwerx 還與 Kids Alive 合作,透過其每年一度的社區倡議、Responsible Pool Person 和 Learn2Swim Week 等活動來宣傳教授水上救生技能的重要性。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.poolwerx.com.au

關於 Spryker

Spryker 為頂尖的可組合商貿平台,專為有意實現增長、創新及區別,且業務模式較為複雜的企業而設。 Spryker 方便使用、無周邊、以應用程式介面(API)為主導的模式,專為複雜的交易業務而設計,採用最優秀的方式,為企業提供靈活性,以適應、擴展和迅速進入市場,同時在其整個數碼轉型過程中縮短實現價值的時間。 作為 B2B 和 B2C 企業市場、物件商務和統一商務的全球平台領導者,Spryker 已為環球超過 150 家全球企業客戶提供支援,並且深受 ALDI、Siemens、Hilti 和 Ricoh 等知名品牌的信賴。 Spryker 在 2022 Magic Quadrant ™ for Digital Commerce 中獲 Gartner® 評為「具遠見公司」(Visionary),並在 The Forrester Wave™: B2B Commerce Solutions 的 2022 年第 2 季度 中,位列為「優秀表現公司」(Strong Performer)。 Spryker 是一家私營科技公司,總部設在柏林和紐約。