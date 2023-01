Corre Energy weitet Projektaktivitäten auf Nordamerika aus

French German

NEW YORK, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anreize für Energiespeicherprojekte in den USA und Kanada bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Dekarbonisierung der nordamerikanischen Stromerzeugung zu beschleunigen.



Corre Energy B.V. hat seine Aktivitäten zur Entwicklung von Energiespeicherprojekten auf die Vereinigten Staaten und Kanada ausgeweitet. Corre Energy US Development Company LLC, eine Tochtergesellschaft von Corre Energy B.V., wurde offiziell gegründet, um Projekte im Versorgungsmaßstab für die Speicherung von Druckluftenergie (Compressed Air Energy Storage, CAES) in ganz Nordamerika zu finden und zu entwickeln.

CAES ist eine kommerziell bewährte Technologie, die erneuerbare Energien nutzen kann, um Luft in unterirdischen Salzkavernen zu komprimieren, wenn der Strombedarf und die Preise niedrig sind. Diese Energie wird später in das Netz eingespeist, um bei höherer Nachfrage und höheren Preisen das Angebot zu erweitern und so die Stabilität, Zuverlässigkeit sowie Sicherheit des Netzes zu verbessern. Wenn die Verbrennung von grünem Wasserstoff Teil des technischen Konzepts der CAES-Anlage ist, hat der von ihr gelieferte Strom einen CO2-neutralen Fußabdruck.

Das US-Energieministerium stuft CAES1 als die kostengünstigste Technologie zur langfristigen Energiespeicherung ein. Die relativ kostengünstige Art der physischen Absicherung, die den Kunden von Corre Energy zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht es ihnen, die von ihnen erzeugte variable Energie zeitlich zu verschieben und die Rentabilität ihrer erneuerbaren Anlagen zu erhöhen. Auf diese Weise können CAES-Anlagen den schnelleren Einsatz von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in ganz Nordamerika unterstützen und die Dekarbonisierung der Stromerzeugung beschleunigen.

Als Gegenleistung dafür, dass die Erzeuger erneuerbarer Energien diese in ihren CAES-Kraftwerken speichern und sie dann abgeben können, wenn ihr Wert am höchsten ist, berechnet Corre Energy in der Regel eine bestimmte Gebühr und beteiligt seine Kunden im Rahmen eines so genannten „Abnahmevertrags“ an den Mehreinnahmen.

Keith McGrane, Chief Executive Officer von Corre Energy, kommentierte dies wie folgt: „Letzten Monat haben wir mit Eneco, einem führenden Anbieter von erneuerbaren Energien in den Niederlanden, einen verbindlichen Vertrag über die Abnahme der gesamten mehrtägigen Speicherkapazität unseres 320-Megawatt-Projekts ZW1 mit einer Laufzeit von 15 Jahren unterzeichnet. Diese Vereinbarung bestätigt die Attraktivität unseres Geschäftsmodells und wird die Entwicklung eines Projektportfolios in Nordamerika unterstützen.“ McGrane fügte hinzu: „Als Marktführer für Langzeit-Energiespeicherprojekte in Europa freuen wir uns darauf, unser Know-how in die USA und Kanada zu übertragen. Unsere nordamerikanischen Aktivitäten werden auch Investoren, die sich hauptsächlich auf den nordamerikanischen Markt konzentrieren, die Möglichkeit bieten, sich an der Finanzierung des Fremd- und Eigenkapitalbedarfs unserer nordamerikanischen Tochtergesellschaft und ihrer CAES-Projekte zu beteiligen.“

Chet Lyons, ein Pionier in der Energiespeicherbranche, wurde zum President der Corre Energy US Development Company LLC ernannt. Lyons spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Vermarktung von Energiespeicherprojekten auf Handelsbasis zur Durchführung von Hilfsdiensten zur Frequenzregulierung in den Vereinigten Staaten, Kanada und weltweit.

Lyons kommentierte dies wie folgt: „Der Erfolg von Corre Energy B.V. in Europa und die neuen, einmaligen staatlichen Anreize für Langzeit-Energiespeicherprojekte sowohl in den USA als auch in Kanada machen dies zum perfekten Zeitpunkt für den Aufbau unseres nordamerikanischen Projektportfolios.“ Er fügte hinzu: „Steuergutschriften für Investitionen in Höhe von 30 bis 40 Prozent der gesamten Projektkosten sowie Steuergutschriften für die Produktion von Wasserstoff werden sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirken und können unsere Projekte CO2-neutral machen, so dass wir eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der nordamerikanischen Stromerzeugung spielen können.“

Über Corre Energy

Corre Energy B.V. hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist an der Euronext Growth Exchange in Dublin notiert (CORRE). Corre Energy entwirft, entwickelt, baut und betreibt Langzeit-Energiespeicherprojekte (Long Duration Energy Storage, LDES) in Europa und entwickelt eine Projektpipeline in Nordamerika. Durch unsere Projektentwicklungsaktivitäten arbeitet Corre Energy daran, die globale Umstellung auf Netto-Null zu beschleunigen und gleichzeitig die Sicherheit sowie Flexibilität von großen Energiesystemen zu verbessern.

In Nordamerika erfolgt die Projektentwicklung durch die Corre Energy US Development Company LLC mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts (USA).

