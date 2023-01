Corre Energy étend les activités de son projet à l'Amérique du Nord

French German

NEW YORK, 18 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les mesures incitatives pour les projets de stockage d'énergie aux États-Unis et au Canada offrent une occasion unique d'accélérer la décarbonation de la production d'électricité en Amérique du Nord.

Corre Energy B.V. a étendu ses activités de développement de son projet de stockage énergétique aux États-Unis et au Canada. Corre Energy US Development Company LLC, une filiale de Corre Energy B.V., vient officiellement de débuter ses opérations avec pour but de localiser et développer des projets de stockage d'énergie par air comprimé (CAES) à grande échelle pour les services publics en Amérique du Nord.

Le CAES est une technologie commercialement éprouvée qui permet d'utiliser l'énergie renouvelable pour comprimer l'air dans les cavernes de sel souterraines lorsque la demande et les prix de l'électricité sont faibles. Cette énergie est ensuite restituée sur le réseau dans le but d'augmenter l'offre lorsque la demande et les prix sont plus élevés, améliorant ainsi la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau. Lorsque la combustion de l'hydrogène vert est incluse dans la conception technique de l'infrastructure CAES, l'électricité qu'elle fournit a alors une empreinte carbone neutre.

Le ministère américain de l'énergie classe le CAES1 comme la technologie de stockage d'énergie à long terme la moins coûteuse. Naturellement peu coûteuse, la couverture physique fournie aux clients de Corre Energy leur permet de « décaler dans le temps » l'énergie variable qu'ils produisent et d'améliorer ainsi la rentabilité de leurs actifs renouvelables. Ainsi, les infrastructures CAES ont la capacité de soutenir le déploiement plus rapide d'actifs issus de la production renouvelable en Amérique du Nord, accélérant ainsi la décarbonation du parc de production.

En échange de l'autorisation accordée aux producteurs d'énergie renouvelable de stocker de l'énergie dans ses infrastructures CAES et de la restituer lorsque sa valeur est au plus haut, Corre Energy facturera généralement des frais fixes et recevra une part des revenus à la hausse engrangés par ses clients, en vertu de ce que l'on appelle un « accord d'exploitation ».

Keith McGrane, Directeur Général de Corre Energy, a déclaré : « Le mois dernier, nous avons signé un contrat détaillant les conditions commerciales d'un accord d'exploitation de 15 ans avec Eneco, l'un des principaux fournisseurs d'énergie renouvelable aux Pays-Bas, et ce pour l'intégralité de la capacité de stockage de plusieurs jours de production d'énergie de ZW1, notre projet de 320 mégawatts. Cet accord confirme l'attrait de notre modèle économique et soutiendra le développement d'un portefeuille de projets en Amérique du Nord. » Mc Grane a également ajouté : « En tant que leader du marché des projets de stockage d'énergie de longue durée en Europe, nous avons hâte d'exporter notre savoir-faire aux États-Unis et au Canada. Nos activités en Amérique du Nord offriront également aux investisseurs principalement axés sur le marché nord-américain la possibilité de participer au financement des exigences de dette et de capitaux propres de notre filiale nord-américaine et de ses projets CAES. »

Chet Lyons, pionnier dans l'industrie du stockage énergétique, a été nommé président de la filiale Corre Energy US Development Company LLC. Lyons a joué un rôle déterminant dans le développement et la commercialisation de projets de stockage d'énergie essentiellement marchands afin de fournir des services annexes de régulation de la fréquence aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier.

Lyons a déclaré : « Le succès de Corre Energy B.V. en Europe et les nouveaux stimulus gouvernementaux uniques dédiés aux projets de stockage d'énergie de longue durée aux États-Unis et au Canada font de cette période le moment idéal pour construire notre portefeuille de projets en Amérique du Nord. » Lyons a ajouté : « Les crédits d'impôt à l'investissement de 30 à 40 % des coûts totaux du projet et les crédits d'impôt à la production pour l'utilisation de l'hydrogène auront un impact bénéfique sur l'économie du projet et peuvent aider nos projets à être neutres en carbone, le tout nous permettant de jouer un rôle clé dans la décarbonation de la production d'électricité en Amérique du Nord. »

1 R. Baxter et al., 2022 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment (Évaluation des coûts et de la performance technologiques du système de stockage de l'énergie du réseau 2022), ministère américain de l'énergie, publication du rapport technique n° PNNL 33283, août 2022.



À propos de Corre Energy

Le siège social de Corre Energy B.V. est basé aux Pays-Bas et la compagnie est cotée à la bourse Euronext de Dublin (CORRE). Corre Energy conçoit, développe, construit et exploite des projets de stockage d'énergie de longue durée (LDES) à grande échelle pour les services publics en Europe et développe des projets de pipelines en Amérique du Nord. Grâce à nos activités de développement, Corre Energy travaille à accélérer la transition mondiale vers le net zéro, tout en améliorant la sécurité et la flexibilité des systèmes énergétiques à grande échelle.

En Amérique du Nord, le développement de projets est effectué par Corre Energy US Development Company LLC, dont le siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts.

