English French

Communiqué de presse – Paris, 18 janvier 2023

Danone renforce son équipe de direction afin de poursuivre le déploiement de son plan stratégique Renew Danone

Danone annonce aujourd’hui la nomination de trois Directeurs Généraux Adjoints (DGA) aux compétences élargies, pour accroître sa performance sur ses marchés en rapprochant les catégories et les régions. Directement rattachés à Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général du groupe, ils poursuivront la mise en œuvre de la stratégie Renew Danone.

Véronique Penchienati-Bosetta , actuellement Directrice Générale International, est nommée DGA Groupe, DG International et DG Nutrition Spécialisée, Eaux, Global Marketing & Digital . Elle supervisera les Zones Europe, CNAO (Chine, Asie du Nord et Océanie) et Reste du Monde (CIS, AMEA). Elle pilotera également les catégories Nutrition spécialisée et Eaux, et les fonctions Global Marketing & Digital.

, actuellement Directrice Générale International, est nommée . Elle supervisera les Zones Europe, CNAO (Chine, Asie du Nord et Océanie) et Reste du Monde (CIS, AMEA). Elle pilotera également les catégories Nutrition spécialisée et Eaux, et les fonctions Global Marketing & Digital. Shane Grant , jusqu’alors Directeur Général de la zone Amérique du Nord, est nommé DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d’origine végétale, et Global Sales . Il supervisera les Zones NORAM (Amérique du Nord) et LATAM (Amérique latine) de même que la catégorie Produits laitiers et d’origine végétale (EDP) et les fonctions Global Customer & Commercial Leadership.

, jusqu’alors Directeur Général de la zone Amérique du Nord, est nommé . Il supervisera les Zones NORAM (Amérique du Nord) et LATAM (Amérique latine) de même que la catégorie Produits laitiers et d’origine végétale (EDP) et les fonctions Global Customer & Commercial Leadership. Juergen Esser, aujourd’hui Directeur Général Finances, Technologie & Data, est nommé DGA Groupe, en charge des fonctions Finances, Technologie & Data.

Danone annonce que Nigyar Makhmudova, Directrice Générale Croissance, et Floris Wesseling, Directeur Général Europe, membres du Comité Exécutif de Danone, ont décidé de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du Groupe.

Danone annonce la nomination de Pablo Perversi en tant que Directeur Général Europe. Il sera rattaché à Véronique Penchienati-Bosetta et siègera au Comité Exécutif de Danone. Précédemment, Pablo Perversi a occupé les fonctions de Directeur Innovation, Qualité et Développement durable de Barry Callebaut et Vice-Président Foods Europe et membre du Comité exécutif d’Unilever Europe.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général de Danone déclare :

« La nomination de trois directeurs généraux adjoints aux compétences et au leadership éprouvés renforcera notre excellence opérationnelle et notre expertise catégorielle.

Cette nouvelle organisation de l’équipe de direction accélérera la prise de décision, permettra une meilleure coordination et une plus grande rapidité d’exécution au service d’une croissance durable et rentable.

Au nom du Comité exécutif, je souhaite la bienvenue à Pablo Perversi, un dirigeant reconnu dont le dynamisme et la capacité d’innovation constituent un atout pour accompagner la création de valeur du Groupe.

Je tiens à remercier Floris et Nigyar pour leur engagement et leur contribution significative tout au long de ces dernières années chez Danone. Je leur souhaite beaucoup de succès pour leurs nouveaux projets. »

Les autres membres du Comité exécutif continueront quant à eux à assumer leurs fonctions. Cette évolution du Comité exécutif sera effective à partir du 1er février 2023.

Communication financière

Le reporting externe de Danone sera ajusté pour refléter ces changements. À partir du premier trimestre 2023, l'entreprise présentera ses indicateurs clés (chiffre d'affaires net, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante) selon quatre segments opérationnels ajustés :

L'Europe, qui inclura l'Ukraine (faisant auparavant partie de la zone Reste du monde) ;

Chine, Asie du Nord, Océanie (inchangé) ;

Les Amériques, qui comprendront les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine ;

Reste du monde, incluant la zone AMOA (Asie, Moyen-Orient dont la Turquie, Afrique) et CEI.

Le reporting global par catégorie reste inchangé, et Danone continuera à rendre compte de la performance, tant sur le chiffre d'affaires que sur le résultat opérationnel courant et la marge, pour l’activité des produits laitiers et d’origine végétale, nutrition spécialisée et Eaux.

Note aux rédactions

Au cours de ses 30 années d'expérience dans l'industrie alimentaire, Pablo Perversi a principalement travaillé chez Unilever et Barry Callebaut, où il a occupé plusieurs rôles à responsabilités dans les fonctions de Direction Générale, Marketing et Ventes. Dans ses deux dernières fonctions, Pablo a conduit quelques-unes des plus grandes transformations chez Unilever Foods Business et Barry Callebaut, avec un focus particulier sur l'Europe. Au fil de sa carrière, Pablo a vécu dans 12 pays différents sur différents continents, en résidant principalement en Europe. Pablo fait partie du conseil d'administration de Lucciano's et de Cocoa Horizons, où il travaille activement à la croissance et à la transformation durable du secteur.

A propos de Danone

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24.2 milliards d'euros en 2021. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™.

Pièce jointe