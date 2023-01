English French

Records en série en 2022 pour les vélos en libre-service opérés par JCDecaux avec un total de +21% de locations à travers le monde

Paris, le 18 janvier 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et pionnier du vélo en libre-service, enregistre de très bonnes performances pour ses systèmes de vélos en libre-service à travers le monde en 2022, avec un total de locations en hausse de 21% par rapport à 2021. En France, les locations ont augmenté de 14% par rapport à l’an dernier.

Véritables solutions de mobilité urbaine complémentaires aux transports en commun et à la marche, les vélos en location libre-service (VLS) et en location moyenne et longue durée contribuent par nature à l’atténuation du changement climatique et à l’amélioration de la qualité de vie en ville, permettant des déplacements sans émission. Plus de 755 millions de trajets ont été effectués avec les vélos en libre-service opérés par JCDecaux depuis leur déploiement à Vienne (Autriche) en 2003, et alors que certaines villes françaises viennent de retrouver des niveaux équivalents ou supérieurs à la période pré-Covid (notamment à Toulouse avec +2% de locations en 2022 vs 2019 et +14% vs 2021), d’autres systèmes de VLS ont enregistré des performances particulièrement exceptionnelles en 2022.

De nombreux records enregistrés à Lyon en 2022

Records de locations annuelles, records du nombre d’abonnés longue durée et records mensuels de locations… en 2022, Vélo’v démontre l’engouement continu qu’il suscite auprès des Grands Lyonnais et des visiteurs de la Métropole :

Après le précédent record de 2021, Vélo’v enregistre plus de 10,5 millions de locations au cours de l’année 2022, en croissance de 16%. Il s’agit donc d’un nouveau record absolu depuis le déploiement du service en 2005

A fin décembre 2022, près de 84 000 abonnés longue durée ont été enregistrés, un chiffre en croissance de 10% par rapport à l’an dernier

Au cours de l’année 2022, Vélo’v a également établi 10 nouveaux records mensuels de locations et a enregistré +25% de locations sur l’ensemble de l’année par rapport à 2019





Des solutions globales de mobilité ancrées dans le quotidien à Nantes

Le service bicloo, particulièrement plébiscité par les utilisateurs, propose une offre complète qui s’inscrit dans la politique locale de mobilités actives en faveur de la transition énergétique, de la santé et de la qualité de vie.

biclooPlus, les VLS, ont retrouvé en 2022 un niveau pré-Covid. Ils séduisent par leur facilité d’utilisation sans contrainte, spontanée, libérée des problématiques de stationnement et de vol et complémentaire aux transports en commun : 1 197 946 trajets ont été réalisés à biclooPlus en 2022, soit +14% vs 2021 92% des utilisateurs se disent satisfaits du service biclooPlus*

monbicloo, service de vélos en location longue durée, continue d’attirer les métropolitains : 2 320 personnes ont loué un vélo monbicloo en 2022 51% des utilisateurs déclarent qu’ils utilisent leur vélo monbicloo pour des trajets qu’ils effectueraient sinon en voiture* 84% pensent acquérir un vélo personnel à l’issue de leur location 97% se disent satisfaits du service monbicloo*

biclooPark, solutions de stationnement vélo, fait toujours plus d’adeptes face au besoin de sécurisation des cyclist Les différentes offres biclooPark cumulent 2 679 abonnés annuels à fin 2022, soit une progression de +61% en un an 86% des utilisateurs se disent satisfaits du service biclooPark*







*Enquête interne réalisée en juillet 2022 auprès des abonnés bicloo – 2 608 répondants

Des locations en nette progression dans plusieurs pays

En 2022, des systèmes de VLS hors de France enregistrent également de très belles performances :

La ville de Luxembourg , pôle d’attractivité économique et touristique, s’est doté en 2018 d’un système de vélos en libre-service à assistance électrique rechargés en station dans le cadre de son contrat avec JCDecaux. Véritable succès avec un nombre de locations multiplié par 7,3 depuis lors, le système a vu ses chiffres bondir en 2022 : les 900 Vel’OH! ont enregistré près de 1,2 million de locations, soit +47% par rapport à 2021 et +70% par rapport à 2019

, pôle d’attractivité économique et touristique, s’est doté en 2018 d’un système de vélos en libre-service à assistance électrique rechargés en station dans le cadre de son contrat avec JCDecaux. Véritable succès avec un nombre de locations multiplié par 7,3 depuis lors, le système a vu ses chiffres bondir en 2022 : les 900 Vel’OH! ont enregistré près de 1,2 million de locations, soit par rapport à 2021 et +70% par rapport à 2019 Avec 84 stations et 840 vélos loués 5,3 fois par jour en moyenne, la ville de Ljubljana en Slovénie détient pour sa part l’un des systèmes de vélos en libre-service les plus performants au monde. Depuis leur déploiement en 2011 par JCDecaux, les vélos Bicikelj sont largement plébiscités et ont donné un nouvel élan à la pratique cyclable à Ljubljana, qui figure depuis 2015 parmi les 20 villes les plus favorables au vélo selon l’indice Copenhagenize. En 2022, le nombre de locations est en progression de 35% en comparaison à la période pré-Covid

en Slovénie détient pour sa part l’un des systèmes de vélos en libre-service les plus performants au monde. Depuis leur déploiement en 2011 par JCDecaux, les vélos Bicikelj sont largement plébiscités et ont donné un nouvel élan à la pratique cyclable à Ljubljana, qui figure depuis 2015 parmi les 20 villes les plus favorables au vélo selon l’indice Copenhagenize. En 2022, le nombre de locations est en progression de en comparaison à la période pré-Covid En Espagne, les deux plus grands systèmes de VLS du pays ont su rebondir en

2022 : les 2 750 Valenbisi (Valence) sont en forte progression en nombre de locations avec +23% par rapport à 2021, et les 2 500 Sevici (Séville) ont pour leur part enregistré +17% de locations par rapport à 2021





Ce succès s’appuie sur plusieurs facteurs qui font la force du modèle de « mobilité douce » par JCDecaux : des matériels éprouvés et sans cesse améliorés, des systèmes d’information robustes et fiables, des équipes d’exploitation expertes et dédiées ainsi qu’une expérience digitale à la pointe. JCDecaux est la seule entreprise intégrée qui conçoit et exploite le matériel, contribuant ainsi à l’amélioration continue du service à travers le monde.

Dès le début des années 2000, JCDecaux entend démocratiser les VLS et opère aujourd’hui plus de 25 000 vélos dans 10 pays et 73 villes, avec une présence particulièrement développée en France. Partenaire de confiance des collectivités dans la promotion des déplacements à vélo, JCDecaux met tout son savoir-faire et sa force d’innovation au service des villes et des citoyens pour répondre aux enjeux de la mobilité et de développement durable. Les VLS ainsi que les infrastructures associées font partie, avec les abribus, des activités éligibles à la « Taxinomie Verte ». Ce référentiel mis en place par la Commission Européenne permet de prioriser le financement des activités qui contribuent déjà significativement aux objectifs de transition bas-carbone mais également d’encourager et d’accélérer l’émergence et l’expansion des activités de transition. En 2021, le chiffre d’affaires éligible à la Taxinomie s’élève à 39% du chiffre d’affaires du Groupe.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Alors que 2023 marque le vingtième anniversaire de notre activité de VLS, nous sommes fiers d’avoir ouvert la voie à la mobilité douce urbaine partagée en 2003 et contribué ainsi à faire évoluer les comportements à travers le monde. En ligne avec le modèle économique du Groupe, nous nous réjouissons de pouvoir financer nos réseaux de vélos par le mobilier urbain publicitaire afin de maintenir des coûts d’abonnement et d’utilisation les plus bas possibles sans impacter les contribuables. Les bons niveaux de locations que nous avons enregistrés ces derniers mois confirment l’adoption du vélo comme mode de déplacement pérenne pour les trajets du quotidien. Je remercie chaleureusement nos équipes qui s’engagent chaque jour à apporter un service d’excellence aux utilisateurs et dessinent le futur du vélo en libre-service pour une meilleure qualité de vie en ville. Elles bénéficient d’une belle reconnaissance sur le marché, notamment en France où Cyclocity, filiale intégrée de JCDecaux opérant les vélos en libre-service, a été élu Service Client de l’Année pour la quatrième fois dans la catégorie Transport individuel de personnes*, en novembre 2022. Aux côtés de ses villes partenaires et à l’écoute des citoyens, JCDecaux continue d’imaginer l’avenir du vélo partagé pour enrichir l’expérience des habitants et faciliter leurs déplacements au quotidien. »

* Elu Service Client de l’Année 2023 - Catégorie Transport individuel de personnes – Étude BVA – Viséo

