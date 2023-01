VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - Chiffre d’affaires consolidé 2021 : 300,4 M€ (+23,1%) Croissance largement supérieure aux prévisions

English French

COMMUNIQUE FINANCIER

Chiffre d’affaires consolidé 2022 : 334,5 M€

Croissance soutenue de +11 %

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE* CHAMPAGNES* PROVENCES & CAMARGUES* AUTRES (PORTOS, SPARKLING WINES, DIVERS)* 334,5 M€ 287,7 M€ 25,8 M€ 21,0 M€ +11% +12% +1% +11% comparé au CA 2021

*en cours d’audit

Reims, le 18 janvier 2023

Vranken-Pommery Monopole, Société à Mission depuis juin 2021, a adopté « La Vérité du Terroir » comme signature. Conscient de sa responsabilité sociétale et fort de son action en faveur de la protection de l’environnement et de la biodiversité, le groupe exprime ainsi son engagement pour la promotion de ses Champagnes et de ses vins issus de terroirs d’exception partout dans le Monde.

La volonté de création de valeur durable se trouve ainsi sanctuarisée.

Le chiffre d’affaires consolidé 2022 du groupe enregistre une croissance de 11% à 334,5 M€, essentiellement grâce au développement, en France et à l’International, des ventes de Champagne Pommery & Greno et de Champagne Vranken qui ont représenté 64% des ventes des Champagnes.

Champagnes

Le chiffre d’affaires de l’activité Champagnes progresse de 12% en 2022 et les ventes sont en progression sur les 3 zones géographiques (France, UE et Pays Tiers). Leur répartition reste relativement stable avec un poids de l’export de 67%, soutenu par une plus grande dynamique des ventes dans les pays tiers, en particulier en Australie et au Japon.

La reprise de l’activité post-covid dans la consommation hors foyer explique la bonne performance des ventes en France en 2022.

Côtes de Provence et Sable de Camargue

Après une vendange 2021 en très forte baisse en Camargue qui a pénalisé les ventes, la vendange 2022 a heureusement été en hausse de 20% et a permis de rattraper pour partie le chiffre d’affaires de la branche sur la fin d’année. Tous les efforts ont été faits pour revenir à des rendements normatifs grâce aux apports en eau et l’application de nouvelles méthodes culturales performantes.

Portos et Vins du Douro

L’évolution des ventes au Portugal, avec une activité touristique retrouvée dans le pays, soutient la progression de l’activité globale de la branche.

Sparkling Wines

Le chiffre d’affaires reste modeste, mais la progression de la branche est rapide et confirme l’ambition de faire des sparkling wines un relais de croissance pour le futur, tant pour les « bulles » élaborées en Angleterre et en Californie sous la marque Louis Pommery, que pour celles élaborées en Camargue.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence, Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

