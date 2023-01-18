Pliops 推出 XDP 数据服务，助力数据基础设施优化取得突破性发展

Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) Japanese

加利福尼亚州圣何塞, Jan. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pliops 是一家致力于针对云和企业数据中心提供数据处理器的领先提供商。公司今天推出了 XDP 数据服务平台，旨在针对企业优化数据基础设施，以及加速应对现代工作负载提供一种可无缝部署的转型方法，同时将总体拥有成本 (TCO) 降低 50%。



可在 Pliops Extreme Data Processor (XDP) 上运行的 XDP 数据服务产品组合包括 XDP-RAIDplus、XDP-AccelDB 和 XDP-AccelKV。这些数据服务旨在实现应用程序性能、数据可靠性、存储容量和整体堆栈效率的指数级提高，从而最大程度地提高数据中心基础设施的投资回报率。

XDP-RAIDplus

由于传统 RAID 技术最初是针对 HDD 而开发，因此与现代 SSD 结合使用时，传统 RAID 不仅会极大地降低驱动器的性能和续航能力，还需要使用额外的驱动器来处理冗余问题，从而导致可用容量减少。Pliops XDP-RAIDplus 是一种可以克服传统 RAID 控制器局限性的数据保护解决方案，可为 NVMe 和 NVMe-oF 环境以及企业 SATA 和单端口 SAS 环境提供出色的保护。XDP-RAIDplus 可以加速应用程序性能的提升，提供更高的耐用性和更长的使用寿命，并释放企业 SSD 容量。企业可以获得以下优势：更短的应用程序停机时间、更长的 SSD 生命周期以及更低的数据基础设施 TCO。

XDP-RAIDplus 采用内联数据压缩，允许用户配置类似 RAID 5 的保护措施，而不会发生物理容量损失。该智能解决方案还可以在发生故障时仅重建驱动器上的数据，不仅可以将重建时间减少 65%，同时还能提供比传统 RAID 解决方案更高的吞吐量。借助 XDP-RAIDplus，使用 NVMe SSD 的应用程序可实现以下方面的提升：

吞吐量最高提升 10 倍

所需容量减少 6 倍

SSD 驱动器续航能力提升 5 倍

TCO 降低 50%

正常运行时间增加



“保持 SSD 存储系统的高性能和高可靠性是一项巨大的挑战。”Pliops 创始人兼首席执行官 Uri Beitler 表示。“在托管数据密集型应用程序的服务器上，SSD 故障是导致大量停机时间的主要原因，影响了生产力和 SLA。考虑到这一点，XDP-RAIDplus 的设计初衷是最大程度地提高 NVMe SSD 的性能，以满足任何系统最严苛的输入/输出需求，同时优化系统的成本/性能比。为避免性能下降，许多客户选择牺牲数据可靠性。为了解决这一问题，我们不仅积极加快当前解决方案的升级换代，还为无法利用现有解决方案的客户提供这一关键功能。”

StorageReview 的 Brian Beeler 补充道：“我们在研发 Pliops XDP 加速器硬件上投入了大量的时间，并亲眼目睹了 Pliops 如何轻松使其利用全新 NVMe SSD，特别是针对在市场上越来越常见的 30TB 级大容量驱动器。在实验室测试中，我们专注于测试 XDP-RAIDplus 数据服务的性能，并使用 Solidigm 30.72TB P5316 QLC SSD 进行了测试。测试结果表明，在我们的工作负载下，其性能是软件 RAID0 的 1.5 至 5.6 倍。此外，在运行混合工作负载的情况，如果发生 SSD 故障，我们能够在大约 450 分钟内重新构建一个完整的 30.72TB SSD。这一代的现代企业闪存为组织提供了巨大的机会，但系统也需要做好准备，以有效地管理这种投资。StorageReview 实验室的数据表明，Pliops XDP 在这方面的表现十分出色。”

Pliops 产品组合中的其他数据服务包括：

XDP-AccelDB

Pliops XDP-AccelDB是一款一流的数据库加速器，适用于 MySQL、MariaDB 和 PostgreSQL 等 SQL 应用程序。这款加速器还能提升 NoSQL 应用程序的速度，包括 MongoDB 和软件定义存储解决方案。得益于原子写入、智能缓冲和数据构形等独特功能，XDP-AccelDB 用户可以享受 3.2 倍的处理速度、3 倍的延迟减少以及 6 倍的容量扩展。

XDP-AccelKV

Pliops XDP-AccelKV 数据服务是一流的键值 (KV) 加速器解决方案，适用于 RocksDB、WiredTiger 等存储引擎。相较于纯软件解决方案，作为原生硬件 KV 加速器的 XDP-AccelKV 在性能方面有数量级的提升。作为 XDP-AccelKV 数据服务的一部分，Pliops 的 XDP-Rocks 可以简化架构，消除复杂性，并为 RocksDB 部署提供突破性的工作负载性能、可扩展性和效率。

Gartner 分析师称：“存储和数据保护市场在不断演变，以应对企业 IT 领域的新挑战。指数级数据增长、公共云采用、人才招聘挑战、新的工作负载、网络威胁、连接和收集所有数据需满足的要求以及数据治理法律都对存储平台和运营模式提出了转变要求。市场对灵活、可靠、安全、可扩展、简单和出色的存储和数据服务的需求呈上升趋势。随着数据中心不再起着单一的作用，IT 领导者希望在边缘和多个公共云中提供能够处理混合云数据流的存储服务和数据平台。”

如需了解更多信息，请访问 www.pliops.com 或联系 demo@pliops.com。

关于 Pliops

Pliops 是一家技术创新公司，致力于提高数据中心的运行速度和运行效率。该公司的 Extreme Data Processor (XDP) 从根本上简化了数据处理和闪存管理的方式。Pliops 攻克了存储效率低下的难题，不仅极大提高了相关性能，还大大降低了数据密集型应用程序所需的基础设施总成本。Pliops 成立于 2017 年，在 2020 年和 2021 年被评为最热门的 10 家半导体创业公司之一。迄今为止，公司从主要的投资者处筹集到超过 2 亿美元的资金，包括 Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA、AMD、Western Digital、SK hynix 和 Alicorn。如需了解更多信息，请访问 www.pliops.com 或在 Twitter 和 LinkedIn 上联系我们。

媒体联系方式：

Stephanie Olsen

Lages & Associates

(949) 453-8080

stephanie@lages.com