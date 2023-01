Bourse Direct : Chiffre d’affaires consolidé en croissance à 47,1 millions d’euros Recrutement soutenu de nouveaux comptes en 2022

Chiffre d’affaires consolidé en croissance à 47,1 millions d’euros

Recrutement soutenu de nouveaux comptes en 2022

Le chiffre d’affaires consolidé cumulé de Bourse Direct en 2022 s’inscrit en hausse de 2,6%, à 47,1 millions d’euros, comparé à la même période en 2021.

En 2022, Bourse Direct enregistre plus de 5,2 millions d’ordres exécutés sur sa clientèle directe contre 6,1 millions en 2021.

Le chiffre d’affaires individuel de Bourse Direct s’établit à 41,0 millions d’euros sur l’année 2022, contre 45,9 millions d’euros en 2021, en baisse de 10,8%, à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel et très soutenu de l’activité du 1er trimestre 2021.

Bourse Direct enregistre près de 280 000 comptes au 31 décembre 2022 en croissance de 15,2 % sur un an. Bourse Direct a poursuivi le recrutement de nouveaux comptes en 2022 et a intégré plus de 11 000 nouveaux comptes acquis auprès de ING France.

L’activité professionnelle d’EXOE enregistre une croissance 6,9% de son chiffre d’affaires, par rapport à la même période en 2021, à 6,1 millions d’euros.

Bourse Direct a finalisé l’acquisition de 80% du capital d’EXOE en décembre 2021. Les données financières sont publiées sur une base consolidée depuis 2022.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie. Bourse Direct propose également des formations gratuites pour ses clients et ses futurs clients à Paris et en province.

Paris, le 19 janvier 2023

A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

Contact presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet 01 56 43 70 20

IMAGE 7 – Claire Doligez 01 53 70 74 48





















