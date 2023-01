English French

Nexans et Authentic Vision s’associent pour combattre la contrefaçon des câbles





_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans a adopté la technologie Authentic Vision Meta-Anchor™ pour sécuriser ses produits et ses supply chains en combattant les trafics frauduleux.

Cette solution mobile de pointe permet aux clients de vérifier automatiquement l’authenticité des câbles Nexans avant l’achat.

La technologie numérique Meta-Anchor™ apporte des avantages accrus aux consommateurs tout en protègeant la valeur et la réputation de la marque Nexans.

Nexans et Authentic Vision envisagent d’autres applications d’engagement des clients rendues possibles par l’identification numérique des produits physiques.

Paris, le 19 janvier 2023 – Qu’il s’agisse de produits de luxe, de biens de consommation ou d’outils industriels, une vague croissante de contrefaçon déferle sur le monde et les câbles électriques n’y font pas exception. Nexans , acteur majeur de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles, et Authentic Vision, fournisseur leader de solutions d’authentification mobiles, ont noué un partenariat stratégique autour de leur philosophie commune axée sur la sécurité du consommateur et l’amélioration de l’expérience client. Les étiquettes holographiques brevetées d’Authentic Vision, qui étaient déjà appliquées sur l’emballage des produits Nexans au Pérou et au Liban, sont en cours de déploiement dans les autres pays. Ces étiquettes permettent aux clients et aux distributeurs de contrôler facilement l’authenticité d’un produit au moyen d’un smartphone, une méthode totalement en phase avec la stratégie de Nexans qui est d’offrir des services à valeur ajoutée à sa clientèle.

Nexans montre ainsi sa détermination à protéger ses clients contre l’utilisation de produits non conformes, potentiellement dangereux. Le principal risque présenté par des câbles contrefaits est une tromperie sur la quantité de cuivre, qui peut avoir des conséquences dramatiques. La réduction du diamètre du conducteur en cuivre peut faire chauffer ces câbles de manière anormale lorsqu’un courant les parcourt, causant un court-circuit et un risque d’incendie. « À travers notre partenariat avec Authentic Vision, l’innovation numérique joue un rôle clé pour la sécurité de nos clients. Elle aide Nexans à garantir la conformité de ses produits aux normes de fabrication et de sécurité », explique Jérôme Fournier, VP Innovation chez Nexans. Le Groupe prévoit désormais de déployer la solution d’Authentic Vision sur ses produits à travers le monde, afin de protéger la marque et de stimuler l’engagement des consommateurs.

Sécurité, facilité d’utilisation et nombreux autres avantages

La solution d’Authentic Vision est hautement sécurisée et simple d’utilisation, fournissant clairement et instantanément les résultats positifs ou négatifs de la vérification. Aucune formation ni aucun équipement spécial ne sont nécessaires. « Nos étiquettes de sécurité sont uniques et absolument impossibles à copier en raison de l’empreinte physique aléatoire générée lors de leur production. Nous-mêmes ne sommes pas en mesure de les reproduire ou les dupliquer », souligne Thomas Weiss, CEO d’Authentic Vision, ajoutant que la technologie de sa société est également applicable à l’échelle globale : « Notre solution apporte aux clients une preuve d’authenticité et, en cas de tentative de falsification, elle fournit aux marques des données de géolocalisation précises et exploitables. » En d’autres termes, la technologie Meta-Anchor™ dote chaque produit d’un identifiant physique et numérique unique permettant de repérer les tentatives de contrefaçon, livrant ainsi des informations précieuses pour la poursuite des faussaires et des escrocs. À peine trois semaines après le lancement chez Nexans, de premières activités suspectes ont pu être enregistrées.



Bénéfique pour l’environnement, les partenaires et les clients

Nexans est profondément attaché à limiter toute retombée néfaste sur l’environnement, contrairement aux faussaires qui ne respectent pas les mêmes règles et réglementations. Grâce à l’étiquette holographique unique d’Authentic Vision, chacun peut reconnaître un produit authentique conforme aux normes en vigueur et fabriqué conformément au plan d’action Développement Durable du Groupe. « En combattant la contrefaçon, nous créons de la valeur pour nos clients », commente Elyette Roux, Directrice des ventes, du marketing et de la communication de Nexans. « En dehors de garantir l’authenticité des produits, le fait de rendre ceux-ci uniques et connectables représente également une valeur ajoutée pour nos clients en matière d’échange d’informations avec Nexans, que ce soit sous forme de guides vidéo d’installation ou de fiches produits ». De fait, Nexans et Authentic Vision joignent leurs efforts pour développer des fonctionnalités d’engagement client qui seront mises en œuvre par les équipes marketing locales via l’application mobile Nexans, utilisée pour authentifier les produits de la marque.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.



Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.



Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

