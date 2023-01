Em relatório de Prova de Reservas de janeiro, OKX demonstra ter a maior reserva de ativos 100% limpos entre as principais exchanges

English Portuguese Spanish Turkish

VICTORIA, Seychelles, Jan. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , segunda maior exchange de cripto do mundo em volume de trading, publicou hoje seu terceiro relatório mensal de Prova de Reservas (PoR), demonstrando que a exchange detém $7.5 bilhões em BTC, ETH e USDT. É a maior reserva de ativos 100% limpos entre as principais exchanges, de acordo com dados de terceiros.



Entre os novos pontos destacados no relatório de PoR deste mês está um painel com um maior detalhamento dos saldos de ativos, permitindo aos usuários ver como é calculado seu patrimônio total em produtos denominados em BTC, ETH e USDT.

Em avaliações de Prova de Reservas, os ativos são considerados “limpos” quando uma análise externa consegue determinar que as reservas não incluem o token da plataforma da própria exchange, sendo compostas exclusivamente de criptoativos “tradicionais” com alta capitalização de mercado, como BTC, ETH e USDT. De acordo com a CryptoQuant , provedora de análise de blockchains que monitora as provas de reservas em todo o setor de cripto, os ativos da OKX são “ 100% limpos .”

Assim como em todos os relatórios anteriores, os usuários podem acessar o PoR de janeiro da OKX no website da exchange, inclusive índices de reservas com base em dados novos e históricos. As reservas e os passivos podem ser autoverificados com ferramentas trustless (sem intermediários) no site da OKX.

De acordo com o CMO da OKX, Haider Rafique: “Segurança, transparência e confiança são os pilares centrais do processo de trabalho e da filosofia de atendimento da OKX. Ao publicar nosso relatório mensal de PoR, já assumimos uma posição de liderança. Com a consolidação dos padrões de PoR do setor, esperamos que a qualidade das nossas reservas de ativos se torne um dos principais diferenciais da OKX no mercado.”

A OKX sempre manteve reservas em proporção 1:1. As proporções de reservas atuais da OKX são:

BTC: 105%

ETH: 105%

USDT: 101%



A OKX publicou mais de 23 mil endereços em seu programa de PoR baseado em árvore de Merkle e continuará usando esses endereços para divulgar publicamente suas movimentações de ativos. O protocolo de PoR da OKX tem código aberto e está disponível no Github . Outros componentes do patrimônio da OKX podem ser visualizados no Painel Nansen OKX .

Como parte de seu compromisso com a transparência, a OKX continuará a publicar relatórios mensais de Provas de Reservas.

Para mais informações, escreva para media@okx.com

O que é Prova de Reservas?

A Prova de Reservas é uma comprovação de que uma determinada entidade (no caso, a OKX) realmente detém os ativos que ela diz manter em custódia em nome de seus clientes. A OKX usa um sistema de árvore de Merkle (árvore de hash) para comprovar suas reservas, de duas maneiras: Primeiro, os usuários podem buscar seu próprio saldo na árvore e comprovar que seus ativos estão realmente presentes no saldo total da OKX. Segundo, o saldo total da OKX é comparado com o saldo divulgado da carteira on-chain da exchange, assim compondo a Prova de Reservas.

Sobre a OKX

A OKX está entre as maiores empresas de tecnologia do mundo, construindo o futuro da Web3. Conhecida como a maior e mais confiável plataforma de trading de cripto para investidores e traders profissionais no mundo todo, a exchange de cripto da OKX é a segunda maior do mundo em volume de trading.

Uma das soluções avançadas de autocustódia oferecidas pela OKX é a OKX Wallet , que é compatível com Web3, dá aos usuários um maior controle sobre seus ativos e, ao mesmo tempo, amplia o acesso a DEXs, mercados de NFTs, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX firmou parcerias com diversas marcas e atletas de renome mundial, entre eles: Manchester City (equipe campeã da Premier League inglesa), McLaren Formula 1, Festival Tribeca, o golfista Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

A OKX tem um compromisso com a transparência e a segurança e, por isso, publica suas Provas de Reservas a cada mês.

Para saber mais sobre a OKX, baixe o nosso app ou visite: okx.com

Aviso legal

Este anúncio é oferecido somente para fins informativos. Ele não constitui assessoria de investimentos, tributária ou jurídica e não deve ser interpretado como uma oferta de compra, venda ou manutenção de ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive as stablecoins, envolvem um alto nível de risco, podendo oscilar fortemente e até mesmo perder todo o valor. Avalie cuidadosamente se a negociação ou acumulação de ativos digitais são adequadas para você e suas condições financeiras. Consulte sua assessoria jurídica, tributária ou de investimentos em caso de dúvidas sobre a sua situação específica.