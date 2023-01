Marigold™ est la première société Martech qui fournit des solutions de marketing relationnel pour fidéliser durablement les clients

Se fondant sur sa connaissance approfondie du secteur, Marigold réunit à l’échelle internationale des solutions marketing adaptées pour l’ensemble du cycle de vie du client. Elle permet ainsi à plus de 40 000 marques présentes à travers le monde, qu’il s’agisse de PME ou de grandes entreprises, de créer davantage de liens avec leurs clients pour mieux les fidéliser.

NASHVILLE, Tenn., 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wellford Dillard, CEO de CM Group, a présenté aujourd’hui Marigold , qui réunit sous une même marque l’ensemble des solutions martech et d’emailing cross-canal, technologies et services de l’entreprise. L’offre de Marigold vise un seul et même objectif : fournir des solutions globales de marketing relationnel permettant à ses clients de développer, d’adapter et de pérenniser leurs entreprises au niveau mondial. Les clients bénéficient d’ores et déjà du regroupement des produits et de la puissance qu’offre le portefeuille de solutions intégrales de Marigold. L'innovation de tous les produits Marigold se voit ainsi accélérée et les clients ont un accès plus rapide aux meilleurs développements du marché.

Le lancement de Marigold marque la prochaine étape de la stratégie de croissance de CM Group. Son objectif est de fournir des solutions spécialisées de marketing relationnel cross-canal sur lesquelles peuvent s’appuyer les responsables marketing pour offrir une personnalisation sur mesure, des expériences digitales interactives et des programmes de fidélisation tout au long du cycle de vie client, quel que soit le secteur d’activité. Forte d’une expertise approfondie et d’une expérience avérée, acquise en aidant ses clients à développer leurs entreprises depuis plus de 30 ans, Marigold propose des solutions qui apportent aux équipes marketing de toutes tailles et de tous niveaux les outils, l’assistance et les compétences nécessaires pour fidéliser davantage les clients, actuels et futurs.

« Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter Marigold, car elle reflète parfaitement l’essence même et la mission de notre entreprise : aider nos clients à grandir. Marigold, aussi appelée œillet d’Inde en français, est une fleur qui favorise la croissance des autres plantes. Tout comme elle, nous mettons un point d’honneur à collaborer avec nos clients pour les aider à stimuler leur croissance », déclare Wellford Dillard, CEO de Marigold. « Notre vision, en tant que pionnier mondial du marketing relationnel, a toujours consisté à combiner les solutions les plus puissantes et les plus efficaces en matière d’e-mails, de communication sur mobile et de fidélisation pour permettre aux marques de tous types et de toutes tailles de créer des relations durables avec leurs clients. Marigold est fière d’être à la tête de la plus grande transformation martech et digitale de l’histoire. »

Marigold fournit des solutions spécifiques pour les équipes marketing dans les secteurs du retail, des franchises, des médias et de l’édition, de la restauration, des agences et services professionnels, de l’enseignement supérieur, des associations à but non lucratif, du voyage, des loisirs, etc. Plus de 40 000 marques internationales telles que TGI Fridays, Orangetheory Fitness, Morning Brew, Magnolia Bakery, The Honey Baked Ham Company et Thrive Market font confiance à Marigold pour créer des expériences qui génèrent des relations tout au long du parcours client.

Se fondant sur les meilleures solutions marketing, la société a investi davantage l’année dernière dans l’extension de son offre, en y ajoutant notamment les SMS ainsi qu’une plateforme permettant aux marques de collecter des données zero-party à grande échelle. Marigold a également augmenté le nombre de ses responsables et de ses experts dans les secteurs clés qu’elle épaule à travers le monde.

De nombreuses solutions marketing, encore actuellement utilisées, ont creusé un fossé entre les marques et les consommateurs. Les craintes d’une récession, les changements de réglementation en matière de protection des données personnelles et la suppression des cookies ont amené les marques à modifier leur approche marketing. Celle-ci consiste désormais à créer et entretenir des relations pour inciter les consommateurs à mieux s’approprier les produits et les services désirés.

Marigold est la mieux placée pour aider les entreprises à opérer ce changement grâce à des solutions qui soutiennent toutes les étapes du cycle de vie client, de l’acquisition à l’engagement d’ambassadeurs de marque en passant par la fidélisation. Cette approche implique non seulement des fonctionnalités spécifiques permettant d’acquérir, d’engager et de garder ses clients, mais aussi des compétences pour accompagner la mise en place de programmes de marketing relationnel durables, efficaces à grande échelle et adaptés à tous les responsables marketing, quel que soit leur niveau d’expérience.

Les dernières données récemment publiées dans le rapport Marigold 2023 Consumer Trends Index (baromètre des tendances de consommation 2023 de Marigold) indiquent que, pour fidéliser les clients, les marques doivent prendre en considération leurs centres d’intérêt et leurs préférences :

L’e-mail reste le canal préféré des consommateurs : 52 % d’entre eux utilisent ce support pour réaliser un achat, dépassant la bannière publicitaire de 108 %

55 % des consommateurs utilisent leur téléphone portable en magasin pour rechercher des informations ou pour valider ou non la décision d’achat, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2022

70 % des consommateurs accepteraient de partager des informations sur leurs préférences et leurs comportements, comme leurs loisirs et centres d’intérêt, contre des messages personnalisés ou un échange de valeurs

43 % des consommateurs sont plus susceptibles de participer à un programme de fidélité en 2023, soit 8 % de plus qu’en 2022

« Un marketing de qualité n’est pas une question de conversion mais de connexion. Notre nouveau nom, Marigold, reflète et incarne plus clairement qui nous sommes et ce que nous faisons : fournir des solutions et offrir notre expertise là où les relations prennent racine », affirme Wendy Werve, Chief Marketing Officer chez Marigold. « L’ensemble de nos activités se concentrent sur la création de relations qui durent et qui influencent significativement nos clients. Nous sommes le compagnon idéal pour aider les responsables marketing à augmenter les connexions et les revenus et à développer leur entreprise, quels que soient les facteurs externes liés au marché. »

