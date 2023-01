Maak kennis met Marigold™: het eerste martechbedrijf dat oplossingen voor relatiemarketing aanbiedt om klanten voor het leven te binden

NASHVILLE, Tenn., Jan. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag stelde de CEO van CM Group, Wellford Dillard, Marigold voor. Vanaf nu vallen alle internationale crosschanneloplossingen, technologieën en diensten van het bedrijf in verband met e-mails en martech onder dit merk. Het aanbod van Marigold werd samengesteld met één missie en focus voor ogen: relatiemarketingoplossingen van wereldklasse leveren waarmee klanten wereldwijd kunnen groeien, opschalen en hun bedrijf toekomstbestendig kunnen maken. Klanten profiteren nu al van de gebundelde kracht en de succescombinatie van het alomvattende portfolio van Marigold. Hiermee kan het bedrijf alle Marigold-producten sneller innoveren en de beste ontwikkelingen op de markt sneller tot bij de klant brengen.



De lancering van Marigold is de volgende stap in de groeistrategie van CM Group, die als doel heeft om gespecialiseerde crosschanneloplossingen voor relatiemarketing aan te bieden die marketeers in alle stappen van de klantcyclus ondersteunen met grootschalige personalisatie, interactieve digitale ervaringen en getrouwheidsprogramma’s voor alle sectoren. Het bedrijf helpt klanten al ruim dertig jaar om hun onderneming te laten uitgroeien tot een succes, en op die ervaring bouwt Marigold voort. Het merk biedt alle soorten marketingteams – groot, klein, complex of eenvoudig – de relatiemarketingtools, ondersteuning en expertise die ze nodig hebben om hun klantenbinding te versterken, zowel vandaag als in de toekomst.

“Het doet ons veel plezier om Marigold voor te stellen. Het merk toont perfect wie we zijn en waarom we bestaan: om onze klanten te helpen groeien. Marigolds (Afrikaantjes) zijn bloemen die de planten rondom hen helpen groeien. Onder de naam Marigold willen we dan ook samenwerken met onze klanten om hun groei te stimuleren”, aldus Wellford Dillard, CEO van Marigold. “Als wereldwijde pionier in relatiemarketing was onze visie vanaf dag één om de sterkste relatiemarketingoplossingen op de markt voor e-mails, mobiele toepassingen en klantenbinding te verzamelen, waarmee merken van alle soorten en maten bestendige klantenrelaties kunnen opbouwen. Marigold is trots om het voortouw te nemen tijdens de grootste digitale en martechtransformatie in de geschiedenis.”

Marigold levert doelgerichte oplossingen voor marketingteams uit alle sectoren: retail, franchises, mediabedrijven en uitgevers, restaurants, agentschappen en professionele dienstverleners, hoger onderwijs, non-profits, toerisme, entertainment en meer. Meer dan 40.000 merken over de hele wereld, onder andere TGI Fridays, Orangetheory Fitness, Morning Brew, Magnolia Bakery, The Honey Baked Ham Company en Thrive Market, vertrouwen op Marigold om ervaringen te creëren die hun relaties versterken in elke fase van de klantcyclus.

Naast de beste marketingoplossingen van de markt investeerde het bedrijf vorig jaar om zijn aanbod uit te breiden met sms-oplossingen en een platform waarmee merken zero party data kunnen verzamelen op grote schaal. Marigold heeft ook geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn management en zijn team van deskundigen uit de belangrijkste sectoren die het bedrijf wereldwijd ten dienste staat.

Veel marketingoplossingen die vandaag populair zijn, hebben een wig gedreven tussen merken en hun klanten. Door de zorgwekkende recessie, de veranderende privacywetten en de ondergang van cookies moeten merken hun marketing anders aanpakken. De toekomst van marketing is klantenrelaties opbouwen en bestendigen, om klanten de producten en diensten te leveren die ze echt willen.

Marigold is de beste partner voor wie op deze verandering wil inspelen. Het bedrijf heeft namelijk oplossingen om alle fasen van de klantcyclus te stimuleren, van klantenwerving tot klantenbinding en mond-tot-mondreclame. Zo biedt Marigold onder meer specifieke kenmerken om klanten te werven, te betrekken en te binden, en ervaringsdeskundigen die marketeers van elk niveau inspiratie geven voor grootschalige succesvolle relatiemarketingprogramma’s op lange termijn.

Uit nieuwe gegevens die recent werden gepubliceerd in de Marigold Consumer Trends Index van 2023, blijkt dat merken rekening moeten houden met de interesses en voorkeuren van hun klanten om met hen een blijvende band te smeden:

E-mail is nog steeds het populairste communicatiekanaal bij klanten. 52% koopt via dit kanaal: dat is 108% meer dan via banneradvertenties.

55% van de klanten gebruikt zijn smartphone in de winkel om iets op te zoeken of om betere aankoopbeslissingen te nemen. Dat percentage is met 6% gestegen tegenover 2022.

70% van de klanten wil zijn voorkeuren en gedragsgegevens (bv. hobby’s en interesses) doorgeven in ruil voor gepersonaliseerde berichten of een gelijkwaardige tegenprestatie.

43% van de klanten zou waarschijnlijk deelnemen aan een getrouwheidsprogramma in 2023: dat is 8% meer dan in 2022.

“Goede marketing draait niet om conversie, maar om connectie. Onze nieuwe naam, Marigold, weerspiegelt duidelijker wie we zijn en wat we doen: oplossingen en expertise aanbieden om relaties te laten ontluiken”, zegt Wendy Werve, Chief Marketing Officer van Marigold. “De focus van onze gecombineerde business is om bestendige relaties op te bouwen en van betekenis te zijn voor onze klanten. We zijn de perfecte partner voor marketeers die hun relaties en inkomsten verder willen ontwikkelen en onafhankelijk van externe marktfactoren welvarend willen blijven.”

Over Marigold

Marigold is een wereldpionier in relatiemarketing, die sectorspecifieke martechoplossingen op maat aanbiedt aan meer dan 40.000 bedrijven over de hele wereld. Met Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent en Vuture onder één dak levert Marigold de technologie en expertise die marketeers nodig hebben om relaties te ontwikkelen, hun inkomsten te verhogen en uiteindelijk hun bedrijf te laten groeien. Meer informatie op MeetMarigold.com.

