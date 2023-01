Temenos lance une nouvelle génération de prêts aux entreprises basés sur l'IA pour aider les banques à tirer parti de la croissance mondiale du crédit aux entreprises

French German

GENÈVE, Suisse, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a lancé aujourd'hui la nouvelle génération de sa solution de prêts aux entreprises basée sur l'IA afin de permettre aux banques de consolider les portefeuilles mondiaux de prêts commerciaux et d'unifier les services sur la plateforme bancaire Temenos.

La solution simplifie le traitement des prêts complexes et la gestion du cycle de vie dans les lignes de prêt et les zones géographiques, ce qui répond aux besoins des grandes banques de premier niveau comme des banques régionales, dont beaucoup ont du mal à saisir l'opportunité de croissance des prêts aux entreprises en raison de systèmes disparates et d'un manque d'intégration.

Pat O'Sullivan, directeur des TI, Plateformes clients, chez Allied Irish Bank, a commenté : « Avec Temenos, Allied Irish Bank travaille à rationaliser le crédit aux entreprises sur une plateforme unique en vue d'apporter une solution moderne et flexible qui procurera à tous les clients d'AIB des capacités de crédit aux entreprises. Temenos nous permet de consolider les systèmes disparates et d'éliminer les processus manuels complexes, ce qui en retour réduit les coûts et nous permet de répondre rapidement aux demandes de nos clients et d'améliorer notre service. Il s'agit de l'un des programmes les plus fondamentalement importants et stratégiques chez AIB, et il est au centre de notre ambition de transformer la banque. »

De nos jours, la plupart des banques ont recours à des systèmes différents, qui existent depuis des dizaines d'années, pour différents types de prêts aux entreprises et aux PME, par exemple plusieurs systèmes de prêts bilatéraux, de financement d'actifs et de prêts consortiaux, ce qui génère des flux de travail complexes et une augmentation des frais de service.

Avec la solution de prêts aux entreprises de nouvelle génération de Temenos, les banques peuvent gérer efficacement un large éventail de types de prêt (allant des prêts bilatéraux à volume élevé aux crédits aux entreprises les plus complexes), grâce à une automatisation et à un flux de travail conformes aux bonnes pratiques pour l'ensemble du cycle de vie des services de prêt disponibles dans la Corporate Model Bank. Le processus de prêt est centré sur les transactions et les activités, impliquant de nombreuses parties comme les emprunteurs et le personnel de la banque issu de nombreux services. Les liaisons doivent être dirigées, approuvées, suivies et auditées dans le cadre des accords de niveau de service (SLA). L'intelligence artificielle explicable de Temenos sera utilisée pour identifier les opportunités d'automatisation des tâches et des processus, ainsi que les domaines d'équilibrage de charge des ressources de haute valeur pour les transactions clés.

Les banques bénéficient également d'une source de référence unique de données sur l'ensemble du portefeuille de prêts commerciaux et des entités clientes mondiales, pour une meilleure compréhension et un meilleur reporting tout en apportant une expérience client supérieure.

Les prêts aux entreprises Temenos sont disponibles sur Temenos Banking Cloud en tant que SaaS ou pour déploiement sur site ou sur tout cloud public ou privé.

David O'Connell, conseiller stratégique chez Aite-Novarica Group, a déclaré : « La présence grandissante de Temenos sur le marché du service des prêts apporte d'autres options aux banques qui souhaitent accroître leur retour sur investissement grâce à l'excellence du service des prêts. Selon la recherche d'Aite-Novarica, seuls 32 % des prêteurs commerciaux desservent leurs emprunteurs avec excellence. L'opportunité perdue est ici importante : les institutions financières qui gèrent les prêts commerciaux avec excellence obtiennent un remarquable retour sur l'investissement requis, car un excellent service des prêts rend les emprunteurs plus susceptibles de renouveler et moins sensibles aux prix. Le lancement par Temenos de sa solution de prêts aux entreprises de nouvelle génération fournit des options supplémentaires aux banques qui cherchent à augmenter leur retour sur investissement grâce à l'excellence du service des prêts, ce que nous avons vu trop rarement par le passé, mais que nous espérons voir davantage dans les années à venir. »

Prema Varadhan, directeur produit et informatique chez Temenos, a commenté : « La standardisation des processus dans les lignes de prêt et l'automatisation du cycle de vie du service des prêts sont essentielles pour réduire les coûts et augmenter les marges. Grâce à la solution de prêts aux entreprises de nouvelle génération basée sur l'IA de Temenos, nous nous appuyons sur la spécialisation de prêts aux entreprises que nous avons ajoutée ces dernières années et apportons la valeur de l'approche de la plateforme ouverte Temenos afin de faciliter son intégration, sa configuration, sa mise à niveau et sa maintenance. Les clients de Temenos peuvent par ailleurs bénéficier de solides capacités de montage de prêts pour débloquer l'intégralité de la chaîne de valeur des prêts.

« Temenos occupe une position unique pour unifier les opérations dans toutes les classes d'actifs de prêts commerciaux et aider ainsi les banques à réduire leurs coûts et à remporter de nouveaux contrats. Avec des clients comme Allied Irish Bank en Irlande, Commerce Bank aux États-Unis et Al Rajhi en Arabie saoudite, les services bancaires aux entreprises représentent un objectif clé pour Temenos. Nous continuons donc à investir massivement pour renforcer nos offres dans ce domaine. »

Le montage des prêts aux entreprises continue de s'intensifier avec une dépense annuelle des TI de 1,4 milliard de dollars et un taux de croissance d'environ 19 % par an au cours des quatre prochaines années, selon Aite-Novarica Group1. Le développement continu de Temenos dans l'espace du montage des prêts offre aux banques la possibilité de capitaliser sur cette croissance grâce à une proposition de prêt convaincante et prête à l'emploi. Avec des capacités intégrées dans Temenos Infinity, la plateforme bancaire numérique, les banques peuvent bénéficier de la systématisation et de la standardisation de l'initiation et de l'octroi des prêts. La solution de montage des prêts d'entreprise est également disponible en version autonome. Cette solution de prêts aux entreprises complète et efficace améliore considérablement l'offre de services bancaires aux entreprises de Temenos et ouvre davantage d'opportunités avec les grandes banques en matière de service et de montage.

L'innovation et l'investissement de Temenos dans les services bancaires aux entreprises sont reconnus par Forrester, avec une désignation de leader dans le rapport The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022 (The Forrester Wave™ : Plateformes de traitement bancaire numérique pour les services bancaires aux entreprises, T3 2022). Selon ce rapport, « Temenos donne le ton en matière de capacités bancaires et d'architecture d'application basées sur l'IA » avec une stratégie « sans point faible ».

