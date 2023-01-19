Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse af suspension

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:
|SPIKOOKLA
|Sparinv Korte Obligationer KL A
|DK0060105203
|SPIMLOKLA
|Sparinv Mellemlange Obligationer KL A
|DK0060105476
|SPILOLKLA
|Sparinv Lange Obligationer KL A
|DK0060105393
|SPINOBKLA
|Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL A
|DK0016030786
|SPIVIGKLA
|SparInvest Virksomhedsobligationer IG A
|DK0060444255
|SPISOKLA
|Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A
|DK0060057487
|SPIVHYKORTKLA
|Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA
|DK0060530764
|SPIVHYKLA
|SparInvest Virksomhedsobligationer HY A
|DK0060819324
|SPIMAKLA
|Sparinvest Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|SPIVAKLA
|Sparinv Value Aktier KL A
|DK0010079631
|SPIVEUKLA
|Sparinv Value Europa KL A
|DK0060032571
|SPIVEMKLA
|Sparinv Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|SPIBDAAKKKLA
|Sparinvest Bæredygtige Aktier Akk. KL A
|DK0060012896
|SPIDKAKLA
|Sparinv Danske Aktier KL A
|DK0010068006
|SPIDJWKL
|Sparindex INDEX DJSI World KL
|DK0010297464
|SPIEMIKL
|Sparindex INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|SPIEUGKL
|Sparindex INDEX Europa Growth KL
|DK0010297548
|SPIEUCKL
|Sparindex INDEX Europa Small Cap KL
|DK0010297621
|SPIEUVKL
|Sparindex INDEX Europa Value KL
|DK0010297704
|SPIGLAMRIKL
|Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL
|DK0060031847
|SPIBJAKL
|Sparindex INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|SPIC25KL
|Sparindex INDEX OMX C25 KL
|DK0060442556
|SPIUSGKL
|Sparindex INDEX USA Growth KL
|DK0010298272
|SPIUSSKL
|Sparindex INDEX USA Small Cap KL
|DK0010298355
|SPIUSVKL
|Sparindex INDEX USA Value KL
|DK0010298439
|SPIBDA
|Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|SPIGFA
|Sparinvest Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|SPIMRA
|Sparinvest Mix Rente KL A
|DK0061551702
|SPIMMRIA
|Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|SPIBDVAA
|Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|SPIMLRKLA
|Sparinv Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|SPIMMRKLA
|Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|SPIMHRKLA
|Sparinv Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMIXMINRISKKLA
|Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Dirk Schulze