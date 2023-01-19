Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse af suspension

| Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Randers NV, DENMARK

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

SPIKOOKLASparinv Korte Obligationer KL ADK0060105203
SPIMLOKLASparinv Mellemlange Obligationer KL ADK0060105476
SPILOLKLASparinv Lange Obligationer KL ADK0060105393
SPINOBKLASparinv Nye Obligationsmarkeder KL ADK0016030786
SPIVIGKLASparInvest Virksomhedsobligationer IG ADK0060444255
SPISOKLASparindex INDEX Stabile Obl. KL ADK0060057487
SPIVHYKORTKLASparinv Virksomhedsobligationer HY KortADK0060530764
SPIVHYKLASparInvest Virksomhedsobligationer HY ADK0060819324
SPIMAKLASparinvest Mix Aktier KL ADK0010014778
SPIVAKLASparinv Value Aktier KL ADK0010079631
SPIVEUKLASparinv Value Europa KL ADK0060032571
SPIVEMKLASparinv Value Emerging Markets KL ADK0010304856
SPIBDAAKKKLASparinvest Bæredygtige Aktier Akk. KL ADK0060012896
SPIDKAKLASparinv Danske Aktier KL ADK0010068006
SPIDJWKLSparindex INDEX DJSI World KLDK0010297464
SPIEMIKLSparindex INDEX Emerging Markets KLDK0060300762
SPIEUGKLSparindex INDEX Europa Growth KLDK0010297548
SPIEUCKLSparindex INDEX Europa Small Cap KLDK0010297621
SPIEUVKLSparindex INDEX Europa Value KLDK0010297704
SPIGLAMRIKLSparindex INDEX Globale Akt Min Risk KLDK0060031847
SPIBJAKLSparindex INDEX Bæredygtige Japan KLDK0010297977
SPIC25KLSparindex INDEX OMX C25 KLDK0060442556
SPIUSGKLSparindex INDEX USA Growth KLDK0010298272
SPIUSSKLSparindex INDEX USA Small Cap KLDK0010298355
SPIUSVKLSparindex INDEX USA Value KLDK0010298439
SPIBDASparinvest Bæredygtige Aktier KL ADK0061294048
SPIGFASparinvest Globale Fokusaktier KL ADK0061293826
SPIMRASparinvest Mix Rente KL ADK0061551702
SPIMMRIASparinvest Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892
SPIBDVAASparinvest Bæredygtige Value Aktier KL ADK0061551546
SPIMLRKLASparinv Mix Lav Risiko KL ADK0060623189
SPIMMRKLASparinv Mix Mellem Risiko KL ADK0060623262
SPIMHRKLASparinv Mix Høj Risiko KL ADK0060623346
SPIMIXMINRISKKLASparinvest Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk 

Med venlig hilsen

Dirk Schulze