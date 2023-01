SASETY - forte croissance confirmée en 2022

SASETY, l’expert français des services managés SASE et Cybersécurité,confirme le fort développement de ses activités.

SASETY délivre aux organisations les technologies de dernière génération afin d’apporter une réponse concrète à leurs enjeux de performance et de sécurité : Transport et sécurité des flux avec le SASE, Protection des ressources avec l’Intelligence Artificielle et Contrôle de la posture de sécurité avec la Cybervalidation automatisée.

SASETY réalise un accompagnement sur mesure dans l’adoption de ces technologies : Définition de la trajectoire de transformation, Déploiement et Adoption des solutions, Exploitation et Services managés.

Deux ans après son lancement, SASETY compte une vingtaine de clients ETI et Grands Comptes dans tous les secteurs d’activité.

La croissance à 3 chiffres enregistrée traduit l’accélération en France de l’adoption du modèle SASE (Secure Access Service Edge) et l’explosion de la Cybervalidation automatisée qui consiste à contrôler de façon continue les mécanismes de défense des organisations.

SASETY porte ces technologies au travers de ses partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux dans leur catégorie .

Ce solide positionnement permet à la société de faire la différence sur son marché et de connaitre une forte croissance sur l’ensemble de ses domaines d’expertises.

Jérôme BEAUFILS, CEO de SASETY « Nous bouclons une formidable année marquée par de très belles réalisations qui ont permis à nos clients d’accroître leur posture de cybersécurité tout en améliorant la performance de leur système d’information et en réduisant leurs coûts opérationnels.

Cela confirme la pertinence de notre offre qui apporte des technologies innovantes et des services de proximité, simples et rapides à déployer. »

L’offre de SASETY permet une approche pragmatique de la cybersécurité.

Jérôme BEAUFILS « Les organisations sont évidemment sensibles au risque de cyberattaque. Pour autant, elles n’ont que des moyens limités à y consacrer chaque année. Elles recherchent des solutions qui leur permettent de progresser très vite et de façon significative. C’est ce qu’apportent nos solutions et nos services. Après quelques jours d’analyse, nos clients découvrent la réalité de leur posture de sécurité, souvent très éloignée de la perception qu’ils en avaient. En se concentrant sur le TOP 5 des actions, nos clients éliminent en quelques semaines de l’ordre de 80% des risques d’exposition. Les actions les moins chères sont souvent les plus payantes et la plupart du temps, nos clients révisent leur roadmap cybersécurité et rayent de leur budget des investissements finalement moins utiles. »

Avec un carnet de commande supérieur à 2 M€ et un portefeuille d’affaires significatif, la société devrait poursuivre son rythme de croissance en 2023 et continuer à s’entourer de nouveaux talents pour accompagner son développement.