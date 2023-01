La cybersécurité infogérée, une réponse aux enjeux de sécurité des entreprises

La montée en puissance des cyberattaques et leurs conséquences pour l’entreprise les amènent à repenser leur gouvernance et à se tourner vers de nouvelles approches pour se protéger efficacement des nouvelles menaces. Dans ce contexte, le schéma historique qui consistait d’une part à opter pour l’infogérance pour gérer son parc et d’autre part à faire appel à des experts pour mener à bien différentes missions cyber a aujourd’hui atteint ses limites. En effet, ne pas avoir d’approche unifiée et s’appuyer sur des équipes qui ne communiquaient pas entre elles fait peser un lourd risque aux organisations. Dès lors, l’intégration de la dimension « expertise » dans l’approche infogérée est stratégique et permet que l’ensemble des éléments soient pris en considération.

Réunir infogérance, cyberprotection et services managés

L’infogéreur occupe donc un rôle central en se positionnant en gardien du système d’information du client. Son objectif est simple : dessiner avec le client un schéma d'infogérance pour répondre au risque cyber, sans porter préjudice à l'expérience utilisateur. Cela permet de construire, brique après brique, le service managé qui assurera au quotidien le bon fonctionnement de l’informatique et la protection contre le risque cyber.

L’infogéreur offre donc un niveau de service et une expertise technique élevés pour conseiller le client, l’accompagner en toute transparence, piloter l’implémentation des solutions et gérer le système d’information, quel que soit le niveau de maturité du client.

Cette combinaison positionne l’infogéreur comme un partenaire de confiance, gardien du système d’information, des outils et des équipes. Le client peut donc se concentrer sur ses activités opérationnelles en toute sécurité. En effet, l’infogéreur mobilise des équipes engagées, exigeantes et agiles qui utilisent des méthodes qui garantissent fiabilité, sécurité et fluidité. Cet accompagnement pérenne et durable associé à l’usage de technologies sur mesure est l’assurance pour le client de pouvoir évoluer dans une sphère de confiance.

Une approche non figée et de proximité

Le schéma et le modèle d’infogérance créés initialement doivent pouvoir évoluer en fonction des besoins de chaque entreprise. Mais ce n’est pas tout, choisir l’infogérance nécessite une communication régulière entre l’entreprise et l’infogéreur. Il est fondamental que ces derniers puissent travailler main dans la main et en proximité pour s’assurer que le dispositif déployé soit optimum.

Fort de ce schéma, l’infogéreur pourra véritablement offrir une valeur ajoutée au client et se positionner comme un partenaire de confiance qui s’investit quotidiennement pour veiller, accompagner, sécuriser, contrôler et résoudre leurs problèmes de cybersécurité des entreprises et autres organisations.

Par Jean GATIGNOL chez ARMADA