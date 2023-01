cBrain opjusterer indtjening før skat (EBT)

Selskabsmeddelelse nr. 03/2023

København, 19. januar 2023





For regnskabsåret 2022 har cBrain tidligere udmeldt en forventet omsætningsvækst på 20-22% samt en indtjening før skat (EBT) på minimum 22%.

Det foreløbige regnskab for regnskabsåret 2022 viser en omsætningsvækst på 22% samt en indtjening før skat (EBT) på 26%.

cBrain kan således glæde sig over, at indtjeningen ligger højere end den tidligere udmeldte forventning. Dette skyldes, at omsætningsvæksten ligger i den øvre ende af det udmeldte interval, samtidig med at visse budgetterede omkostninger ved regnskabsårets udgang er lavere end forventet.





Med venlig hilsen

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973





