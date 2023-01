Harfang renforce sa position sur les minéraux critiques et stratégiques avec de nouvelles propriétés pour le lithium, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

English French

MONTRÉAL, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang” ou la “Société”) (TSX-V : HAR) est heureuse d’annoncer qu'elle a acquis des titres miniers supplémentaires dans le cadre de son programme sur les Minéraux Critiques et Stratégiques (« MCS ») renforçant sa solide position en Eeyou Istchee Baie-James (Québec). Cette récente désignation sur carte comprend 119 claims contigus formant la nouvelle propriété Ewart et l'ajout de 100 claims à la propriété La Passe (Figure 1).



Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « La région d'Eeyou Istchee Baie-James connaît une activité de jalonnement accrue en raison de l’abondance de pegmatites lithinifères, incluant quatre gîtes ayant des ressources définies. De plus, cette région a connu plusieurs découvertes récentes dont celle de Corvette par Patriot Battery Metals juste à l'est de nos projets soulignant le potentiel d'exploration de la région. Notre équipe, qui compte parmi les plus expérimentées en Eeyou Istchee Baie-James, a récemment complété une compilation de données détaillée à des fins de ciblage qui a mené à l'acquisition des claims d’Ewart et à l’agrandissement de la propriété La Passe. Selon nous, ces deux propriétés offrent un excellent potentiel pour la découverte de pegmatites lithinifères. De plus, la prospection sur la propriété Serpent-Radisson en 2022 a permis de découvrir des minéralisations non reconnues auparavant en béryllium, lithium, césium et tantale. Ces acquisitions sont proximales et complémentaires d'un point de vue opérationnel à nos projets aurifères à haute teneur, dont Lac Menarik et Serpent-Radisson.»

Création de la propriété Ewart

La nouvelle propriété Ewart est formée de 119 claims (6 146 hectares) et est située dans la partie centrale de la Sous-province d'Opinaca, au sein d’un secteur favorable aux minéralisations en lithium et en métaux rares tel que défini par le Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts du Québec (MRNFQ). Cette zone d’intérêt, caractérisée par la présence d'intrusions pegmatitiques rubanées et enrichies en béryllium, forme une auréole autour d'une intrusion granitique encaissée dans des paragneiss. Le MRNFQ rapporte une minéralogie complexe composée de muscovite, tourmaline, grenat, apatite et béryl dans des pegmatites. À ce jour, il n’y a pas eu de prospection dans le secteur pour les pegmatites plus évoluées de type S qui sont reconnues pour leur potentiel économique en lithium.

Agrandissement de la propriété La Passe

La propriété La Passe, formée actuellement de 180 claims (9 265 hectares), a été initialement créée en raison de son potentiel pour les minéralisations aurifères dans un contexte géologique ressemblant à celui du gisement d’or Éléonore situé près de la limite structurale et métamorphique des sous-provinces de La Grande et d'Opinaca. Harfang a aussi ajouté 100 claims par désignation sur carte à La Passe, un secteur qui a récemment connu une activité de jalonnement intense par de nombreuses sociétés. Les nouveaux claims couvrent un essaim de dykes pegmatitiques et granitiques de la Suite granitique du Vieux Comptoir dans un secteur dominé par des roches sédimentaires à la limite ouest de la Sous-province d'Opinaca.

Mise à jour sur les propriétés MCS de Harfang

Harfang a développé un solide portefeuille de projets favorables aux MCS comprenant 1) du cuivre, du nickel, du platine, du palladium et du chrome associés à des sulfures magmatiques, et 2) des minéralisations en lithium, césium et tantale contenues dans des pegmatites. Le premier groupe fait référence à la propriété Menarik Est qui comprend une ressource historique non conforme en chrome et en éléments du groupe du platine et des indices de nickel-cuivre titrant jusqu'à 1,88 % Ni et 0,35 % Cu sur 4,5 mètres associés à des roches ultramafiques (Ressources minières Pro-Or, 2009). De plus, des structures hautement aurifères et argentifères encaissées dans des intrusions ont retourné jusqu'à 58 g/t Au et 853 g/t Ag (échantillons choisis) sur cette propriété. Le deuxième groupe inclut la propriété Pontax où la Société a conclu une entente d'option avec Li-FT Power qui a rapporté une anomalie en Li-Cs-Ta dans les tills et le premier indice de lithium de la propriété (voir le communiqué de presse daté du 16 novembre 2022). Ce dernier groupe inclut aussi la propriété Serpent-Radisson où la Société a obtenu des résultats encourageants en Li-Cs-Ta dans des pegmatites (voir le communiqué de presse daté du 5 octobre 2022).

Perspectives pour 2023

Les travaux d'exploration ont débuté sur la propriété Lac Menarik avec environ 40 kilomètres de coupe de lignes et de polarisation provoquée qui seront suivis par une campagne de forages au diamant à compter du début février. Lors de la prochaine saison de prospection, Harfang a l'intention de procéder à un premier programme d'exploration sur les nouveaux claims d’Ewart et de La Passe annoncés aujourd'hui. Ces travaux feront partie de la stratégie globale de la Société qui comprendra l'avancement de l'exploration sur ses projets aurifères à haute teneur. Harfang est actuellement en train d'élaborer son plan d'exploration global pour 2023.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 8.24 millions de dollars en trésorerie en date du 31 octobre 2022 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ian Campbell

Président et chef de la direction

Tél. : 647 680-3820

Courriel : icampbell@harfangexploration.com

Web: www.harfangexploration.com

