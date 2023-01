Maxime Boyer prend la présidence du leader GLOBOCAM

English French

QUÉBEC, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GLOBOCAM, le plus grand réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec, annonce la nomination de M. Maxime Boyer à titre de président. Il assure ainsi la relève de l’entreprise familiale québécoise fondée il y a près de 30 ans avec une vision axée sur les valeurs familiales et les énergies alternatives pour assurer la croissance.

« Je suis honoré de cette reconnaissance reçue des membres du conseil d’administration, du support de mes collègues partout au Québec et de l’appui des membres de la Direction. Les bases solides sur lesquelles mon père et son équipe ont bâti GLOBOCAM au cours des dernières années sont admirables. C’est un incroyable privilège de représenter l’entreprise au cours des prochaines années et d’accepter les responsabilités que me transfère mon père », mentionne Maxime Boyer.

Depuis son arrivée en 2017, M. Boyer a occupé divers postes aux ventes ainsi qu’à l’administration pour finalement prendre la responsabilité de l’ensemble des opérations des concessionnaires de la région de Montréal à titre de Vice-président directeur général en 2021. Avec plus de 20 ans d’expérience sur le marché et son parcours comme entrepreneur athlète de l’École d’entrepreneurship de Beauce, M. Boyer a su mettre son expertise à profit en aidant l’entreprise à prendre une position de leader dans le marché des camions lourds au Québec.

« Depuis que Maxime a joint Globocam il y a six ans, il a amélioré les processus aux départements des ventes, de la finance et des TI et a démontré son leadership. Avec sa formation de comptable (CPA) et ses expériences professionnelles antérieures, Maxime a tous les atouts pour assurer la croissance de GLOBOCAM et l’amener à un niveau supérieur », souligne Serge Boyer, président du conseil d’administration chez GLOBOCAM.

AXÉ SUR LA FAMILLE ET L’INNOVATION

Le nouveau président de l’entreprise familiale québécoise entend poursuivre la croissance en misant sur les valeurs familiales. D’ailleurs, GLOBOCAM a donné en 2022 45 000 $ en bourses étudiantes aux enfants d’employés pour soutenir leur éducation, une valeur fondamentale de l’entreprise. « Nous sommes une entreprise familiale, nous avons fait l’acquisition d’entreprises familiales ces dernières années et je souhaite tabler sur cette approche et ces valeurs qui me sont chères », indique-t-il.

Rappelons que GLOBOCAM a fait l’acquisition de concessionnaires à Québec et à Lévis en 2016, en Beauce en 2021, ainsi qu’en Estrie en 2022. L’entreprise compte maintenant plus de 500 employés à travers le Québec. Avec huit concessions, GLOBOCAM avance vers son objectif de livrer 2500 camions par année d’ici à 2025.

Outre la croissance par acquisition, M. Boyer mise aussi sur le positionnement de GLOBOCAM comme leader sur le marché des énergies alternatives. Un éventail de 20 camions eCascadia et eM2 sera offert respectivement à la fin de 2023 et en début 2024 à sa clientèle tout en continuant d’offrir une expérience client unique et personnalisée.

À PROPOS DE GLOBOCAM

Fondée dans l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, en 1994, GLOBOCAM est devenue au fil des ans le plus important réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec. Comptant sur une équipe de 500 personnes répartie dans huit concessionnaires, l’entreprise familiale offre la vente de camions neufs de marques Freightliner et Western Star, la vente de camions usagés de toutes marques, ainsi que la réparation et l’entretien complet de ces véhicules. Elle opère également un vaste département de pièces et un volet de financement.

