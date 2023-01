Gildan incluse dans le classement des 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights

English French

MONTRÉAL, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) est heureuse d'annoncer qu'elle a été incluse dans le classement mondiale 2023 de Corporate Knights des 100 entreprises les plus durables au monde pour la deuxième année consécutive. Gildan a progressé dans le classement, passant de la 79e place l'an dernier, à la 60e place cette année, et elle est la seule entreprise de fabrication de vêtements figurant sur la liste mondiale.



« Nous sommes heureux d'être reconnus une fois de plus par Corporate Knights', démontrant le fort engagement de Gildan en matière d'ESG », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « L'amélioration de notre classement reflète notre dévouement et notre travail pour développer et faire progresser notre stratégie ESG de nouvelle génération au cours de l'année précédente, qui comprend, entre autres initiatives, l'augmentation de la diversité des genres, une concentration sur les investissements durables, la sécurité des employés et l’intégration d’objectifs ESG dans la rémunération de la haute direction. À travers cette stratégie, nous intégrons davantage l'ESG dans nos activités et restons engagés dans notre cheminement pour s’assurer que nos produits soient fabriqués dans le respect de nos employés, de l'environnement et de nos communautés, du début à la fin. »

Le classement des 100 entreprises les plus durables au monde, établi par Corporate Knights, est basé sur une évaluation rigoureuse de près de 7 000 entreprises publiques dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard de dollars. La méthodologie d'évaluation permet de mesurer jusqu'à 25 indicateurs de performance clés quantitatifs, dont les revenus et les investissements durables, la productivité du carbone et la diversité raciale et de genre.

Les résultats sont disponibles ici.

Le mois dernier, Gildan a également annoncé la publication de son premier rapport autonome de divulgation sur les changements climatiques et sa 10 e inclusion consécutive dans l'indice de développement durable Dow Jones ainsi que son inclusion dans le groupe leadership de CDP pour ses divulgations sur les changements climatiques en 2022.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille solide de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes assurant la distribution exclusive aux États-Unis et au Canada. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à des distributeurs de vente en gros de vêtements à imprimer, à des comptes nationaux incluant des sérigraphes ou des décorateurs d’envergure, à des détaillants et à des entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, aux États Unis et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au https://gildancorp.com/fr/.