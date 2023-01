Rackspace Technology kündigt SDDC Enterprise, Business und Flex zur Unterstützung von Unternehmen beim Workload-Management in der privaten Cloud und zur Erreichung ihrer strategischen Ziele an

SAN ANTONIO, Jan. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) – ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Technology Software-Defined Data Center (SDDC) Rackspace SDDC Enterprise, Rackspace SDDC Business und Rackspace SDDC Flex angekündigt. Diese neuen Angebote bieten gezielte Lösungen für Unternehmen, um die Lücke zwischen der Cloud und den Rechenzentren zu schließen.



Da Unternehmen immer mehr von intern verwalteten Rechenzentren auf die Cloud umsteigen, ist Rackspace Technology bestens positioniert, um Kunden bei ihrer Strategie rund um die private Cloud zu unterstützen und den besten Ort für ihre Workloads zu bestimmen. Die Einführung der Rackspace SDDC-Lösungen ermöglicht es Rackspace Technology, durch die Modernisierung und Innovation von privaten Clouds weiterhin die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.

„Wir sind stolz auf unsere Fortschritte bei der Bereitstellung von Lösungen für Unternehmen, die ihre Workloads in der privaten Cloud strategisch verwalten und ihren Betrieb modernisieren wollen“, so Josh Prewitt, Chief Product Officer bei Rackspace Technology. „Mit der Einführung von Rackspace Technology SDDC Enterprise, Business und Flex investieren wir weiterhin an der Seite unserer Kunden in ihre Reise rund um die private Cloud und helfen ihnen, das Beste aus ihren Cloud-Transformationsprojekten herauszuholen.“

Rackspace Technology verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen private Clouds, die das Beste aus privaten und öffentlichen Clouds vereinen. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen, von der Verbesserung des Kundenservice über die Steigerung der internen Effizienz bis hin zur Skalierung des Wachstums. Mit der Einführung von Rackspace Technology SDDC Enterprise, Business und Flex können Kunden aus einer Vielzahl von Branchen – vom Gesundheitswesen über Finanzdienstleistungen bis hin zum Einzelhandel und der Automobilindustrie – gezielte Beratung und Ressourcen nutzen, um ihre Anforderungen an die private Cloud zu erfüllen.

„Keine zwei Unternehmen sind auf ihrem Weg in die Cloud gleich. Deshalb möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihre Workloads in der privaten Cloud strategisch zu verwalten, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen“, fügte Prewitt hinzu.

Für weitere Informationen über die Einführung von Rackspace Technology SDDC Enterprise, Business und Flex klicken Sie bitte hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com