19/01/2023

LACROIX récolte les fruits de la croissance du secteur de la Smart Water

en Arabie saoudite

LACROIX répond aux besoins du Smart Water

L’Arabie saoudite a intensifié récemment ses efforts pour améliorer radicalement l’efficacité des services de gestion des eaux et notamment en termes de ressources en eau produites et perdues avant d’atteindre l’utilisateur final.

Cela a entraîné des dépenses d’infrastructures supplémentaires s’élevant à des milliards de dollars, et une forte accélération du marché du Smart Water au niveau local.

Il y a environ 18 mois, la National Water Company (NWC) d’Arabie saoudite a procédé à la division du pays en 6 clusters administrés. En septembre 2022, elle a également confié au spécialiste de l’eau SUEZ la gestion, l’exploitation et la maintenance des services d’eau du Western Cluster – un contrat d’environ 100 millions d’euros pour une durée de 7 ans.

Dans ce contexte, LACROIX est idéalement positionné pour saisir de plus en plus d’opportunités sur ce segment en forte croissance grâce à un réseau de partenaires commerciaux locaux, ainsi qu’à son expertise sur toute la chaîne de valeur des services de l’eau.

À travers son Activité Environnement, LACROIX fournit des équipements d’eau intelligents dont des capteurs, des data loggers et des postes de transformation locaux, permettant à l’opérateur d’optimiser l’efficacité des infrastructures d’eau.

Le déploiement à l’international de l’activité Environnement, composante essentielle du plan Leadership 2025

Pour rappel, le nouveau plan Leadership 2025 de LACROIX repose notamment sur le développement international du Groupe, (i) à travers l’internationalisation croissante de l’entreprise grâce à ses activités City et Environnement, à la fois directement, sur des marchés stratégiques (États-Unis, Allemagne, France), et indirectement, via un réseau commercial boosté par le Channel Partner Program – comme ici en Arabie saoudite, où différents partenaires contribuent au développement de la présence de l’Activité Environnement ; et (ii) à travers des opérations de fusions et acquisitions.

Cette étape importante dans le secteur de l’eau devrait permettre à l’Activité Environnement de LACROIX en Arabie saoudite de dépasser le seuil des 2 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022, soit le triple de celui de 2021, illustrant parfaitement sa dynamique dans une région au potentiel inégalé sur l’ensemble de ses segments.

Ronald Vrancken, Directeur Général Exécutif de l’Activité Environment, le confirme : « Nous sommes particulièrement satisfaits du premier succès majeur de notre Activité dans cette région, où les questions liées à l’eau et à ses infrastructures sont évidemment cruciales. Il met également en évidence l’adéquation de notre offre et de notre stratégie de développement dans un contexte international. »

