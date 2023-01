EQUASENS : Nomination de Frédérique SCHMIDT en tant que Directrice Administrative et Financière du Groupe

English French

Villers-lès-Nancy, le 19 janvier 2023 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination de Frédérique SCHMIDT

en tant que Directrice Administrative et Financière du Groupe

Le Groupe Equasens annonce la nomination de Frédérique SCHMIDT au poste de Directrice Administrative et Financière du Groupe. Sa prise de fonction est effective depuis le 1er janvier 2023 et elle rejoint le Comité de Direction du Groupe.

Frédérique SCHMIDT apportera au Groupe sa solide expérience de la fonction Finance au service de la stratégie, des opérations et des organisations, acquise au sein de groupes industriels internationaux.

Elle succède à Jean-Yves SAMSON, qui prend sa retraite après plus de 30 ans au sein du Groupe, d’abord en tant que Directeur du Contrôle de Gestion puis en tant que Directeur Administratif et Financier.

Denis SUPPLISSON, Directeur Général du Groupe Equasens, déclare : « Avec le Président Thierry CHAPUSOT, le Conseil d’Administration ainsi que l’ensemble des équipes du Groupe, je tiens à remercier chaleureusement Jean-Yves pour son investissement et les contributions majeures qu’il a apportées à Equasens au cours de ces années. Il a notamment joué un rôle central dans l’intégration des nombreuses opérations de croissance externe qu’a menées le Groupe depuis 2009. Nous lui souhaitons une très belle retraite bien méritée. Je me réjouis d'accueillir Frédérique au sein de l’entreprise. Son expérience des grands groupes industriels internationaux sera un solide atout pour accompagner la croissance d’Equasens. »

Biographie Frédérique SCHMIDT – Linkedin – Diplômée de l’Institut Commercial de Nancy D.E.S.C.F. et M.S.T.C.F., elle débute sa carrière en 1996 chez Expertis CFE Audit et Conseils en tant qu’expert-Comptable. Elle devient Responsable Administrative et Financière de Bolton Medical (USA) en 1998 puis de British Steel France Rail en 2001 avant d’en être nommée Directrice Administrative et Financière en 2010 et de rejoindre le Comité de Direction. En 2020, elle rejoint le Groupe Somborn-Lang-Ferry en tant que Directrice Administrative et Financière et devient membre de son Comité Exécutif. En 2022 elle rejoint le Groupe Equasens en vue de prendre la suite de Jean-Yves SAMSON sur qui elle s’appuie durant cette période de transition. Depuis le 1er janvier 2023, elle est la Directrice Administrative et Financière du Groupe Equasens.

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022 le 3 février 2023 (après bourse).





A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT

Tél. 03 83 15 90 67 - frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

