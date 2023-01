French English

AMA : Lancement de la version 7 d’XpertEye et nouvelle initiative commerciale d’offre d’essai gratuite

Sortie de n ouvelles fonctionnalités clés dont l ’intégration dans les agendas en ligne comme Microsoft Outlook

Déploiement d’une offre d’essai gratuite de 15 jours d’XpertEye Lite

AMA CORPORATION PLC (« AMA »), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce le lancement ce jour de la version 7 d’XpertEye. Sa plateforme logicielle se dote de nouvelles fonctionnalités facilitant l’intégration au sein des entreprises et des grands groupes. Cette nouvelle version intervient quelques semaines après le déploiement d’une offre d’essai gratuite d’XpertEye Lite qui permet à toute personne équipée d’un smartphone, tablette ou PC de tester XpertEye Lite pendant 15 jours.

Intégration de nouvelles fonctionnalités rendant l’utilisation d’XpertEye encore plus fluide et facilement accessible

La version 7 d’XpertEye est mise à disposition des clients ce 19 janvier 2023 et s’applique aux 3 versions de la solution de réalité assistée XpertEye (Lite, Essential et Advanced).

Après l’intégration des fonctions « On and Live » et « Record » des versions 6, dans cette version 7, les utilisateurs d’XpertEye bénéficient de plusieurs nouvelles fonctionnalités autour de la gestion et de la planification des conférences en one-to-one ou multi-utilisateurs, et notamment l’intégration dans Microsoft Outlook et d’autres applications tierces.

XpertEye Lite et XpertEye Advanced s’enrichissent également d’une option pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction utilisateur. Ces enquêtes, compatibles entre autres avec Microsoft Dynamics et Microsoft Forms, sont entièrement personnalisables. Elles contribuent par exemple à améliorer le déploiement et l’utilisation d’XpertEye. Les résultats sont regroupés dans un tableau de bord pour un suivi global.

Déploiement d’une offre d’essai gratuite d’XpertEye Lite

Depuis début 2023, XpertEye Lite peut être testée gratuitement pendant 15 jours. En déplacement pour des opérations de maintenance, de contrôle, d’audit ou d’urgence, les professionnels peuvent essayer les nombreuses fonctionnalités propres à XpertEye Lite : appel vidéo collaboratif avec un ou plusieurs collaborateurs sans téléchargement d’appli, sélection de la bande passante la mieux adaptée, espace de travail partagé doté de fonctions spécifiques, contrôle à distance de la caméra et de l’audio, etc.

Cette offre d’essai qui va accroître la rapidité de diffusion des solutions XpertEye, est disponible sur simple inscription sur le site internet amaxperteye.com et s’adresse à tous les professionnels de terrain équipés de smartphones ou de tablettes (Android, iOS) ou d’ordinateurs portables (Windows, macOS, Linux) qui souhaitent essayer la solution.

Prochains communiqués

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2022 : 31 janvier 2023 (avant Bourse)





Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de huit ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise numérique durable qui s'engage à améliorer la vie des professionnels tout en préservant la planète. En connectant les experts et les travailleurs de première ligne via une solution de collaboration à distance sécurisée, nous rendons les déplacements professionnels moins nécessaires, réduisant ainsi significativement l'empreinte carbone de l'entreprise.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon, AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

Contacts

Presse financière et investisseurs : Marie Calleux

+33 609 685 538

ama@calyptus.net



Presse corporate : Esther Duval

+33 689 182 343

esther.duval@ama.bzh

Pièce jointe