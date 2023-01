PAULIC MEUNERIE

Chiffre d’affaires 2022

18,7 M€ en hausse de 65% vs 2021

Nouvelle accélération de la croissance portée par la hausse des volumes vendus et les revalorisations tarifaires

PAULIC MEUNERIE (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé.

Après un 1er semestre en hausse de 53%, le Groupe accélère avec un 2è semestre en croissance de 75% illustrant le bénéfice des mesures industrielles à l’origine d’une progression des volumes vendus et des revalorisations tarifaires successives destinées à faire face aux pressions inflationnistes persistantes (matières premières, emballages, énergie…).

Au total, sur l’exercice à fin décembre, PAULIC MEUNERIE réalise un chiffre d’affaires de 18,7 M€ en forte hausse de 65% par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2021.

Dans un environnement difficile, PAULIC MEUNERIE démontre ainsi la pertinence de sa stratégie industrielle et de son positionnement commercial focalisé sur la qualité et la naturalité, au travers notamment, de son action reconnue auprès de ses fournisseurs de blé pour la réduction des intrants chimiques et phytosanitaires.

Excellent niveau d’activité

Comme au 1er semestre, l’activité a été favorable sur les farines de froment et les farines de sarrasin.

Sur les farines de froment (boulangeries artisanales, industrielles, biscuiteries et ateliers des grandes surfaces), la mise en service des nouvelles capacités d’écrasement et de la tour de mélange sont à l’origine d’une hausse de 34% des volumes produits. Cette hausse s’est accompagnée d’une progression de 79% du chiffre d’affaires, surperformant un marché en croissance structurelle.

Sur le blé noir, malgré une récolte 2021 difficile, PAULIC MEUNERIE a réussi à augmenter ses approvisionnements en limitant le recours aux importations qui avait pesé sur la marge du Groupe au cours du précédent exercice. Le Groupe a également bénéficié en 2022 de la hausse de tarifs passée au 2nd semestre 2021 lui permettant de revaloriser un produit traditionnellement plus contributif à la marge. Au final, PAULIC MEUNERIE enregistre une croissance en valeur (+44%) comparable à la hausse en volumes (+43%).

L’analyse du mix-distribution fait ressortir une évolution favorable des ventes avec à la clé des gains importants en termes de parts de marché :

Les b oulangeries et biscuiteries industrielles qui représentent plus d’un tiers du chiffre d’affaires en 2022 avec un chiffre d’affaires de 6,6 M€, ressortent en forte hausse de 44% par rapport à 2021 avec des volumes qui progressent quant à eux de 6%. Cette dynamique illustre la capacité du Groupe à refacturer une partie de la hausse généralisée des coûts à ses clients soucieux de disposer d’une fourniture pérenne et sécurisée.

qui représentent plus d’un tiers du chiffre d’affaires en 2022 avec un chiffre d’affaires de 6,6 M€, ressortent en forte hausse de 44% par rapport à 2021 avec des volumes qui progressent quant à eux de 6%. Cette dynamique illustre la capacité du Groupe à refacturer une partie de la hausse généralisée des coûts à ses clients soucieux de disposer d’une fourniture pérenne et sécurisée. Le segment des grossistes et négociants , où le Groupe progresse rapidement : +188% en valeur à 4,2 M€ ; +238% en volume. Il représente désormais 22% du chiffre d’affaires total en 2022 contre 13% en 2021. La capacité de PAULIC MEUNERIE à proposer une grande variété de mélanges adaptés à tous les types de clientèle constitue l’une de ses cartes maîtresses qui lui permettra de sécuriser son développement au cours des années à venir.

et le Groupe progresse rapidement : +188% en valeur à 4,2 M€ ; +238% en volume. Il représente désormais 22% du chiffre d’affaires total en 2022 contre 13% en 2021. La capacité de PAULIC MEUNERIE à proposer une grande variété de mélanges adaptés à tous les types de clientèle constitue l’une de ses cartes maîtresses qui lui permettra de sécuriser son développement au cours des années à venir. Sur la distribution GMS , les ventes ont presque doublé (+97%) avec un chiffre d’affaires de 2,8 M€ représentant 15% des ventes de l’exercice contre 12% en 2021 tandis que les volumes ont progressé de 83%. Sur un marché concurrentiel, l’appréciation des prix au détriment des volumes illustre l’engagement des enseignes aux côtés de PAULIC MEUNERIE en tant que producteur de farines correspondant exactement aux besoins des consommateurs.

les ventes ont presque doublé (+97%) avec un chiffre d’affaires de 2,8 M€ représentant 15% des ventes de l’exercice contre 12% en 2021 tandis que les volumes ont progressé de 83%. Sur un marché concurrentiel, l’appréciation des prix au détriment des volumes illustre l’engagement des enseignes aux côtés de PAULIC MEUNERIE en tant que producteur de farines correspondant exactement aux besoins des consommateurs. Sur le segment de la RHF ( crêperies , restaurants traiteurs …), le chiffre d’affaires progresse de 32% (+34% en volume) dans des proportions globalement comparables à l’évolution des ventes de farine de sarrasin.

( …), le chiffre d’affaires progresse de 32% (+34% en volume) dans des proportions globalement comparables à l’évolution des ventes de farine de sarrasin. Enfin, sur le segment de la boulangerie artisanale (moins de 10% du chiffre d’affaires), le chiffre d’affaires progresse de 9% à période comparable. Le développement y est plus progressif que prévu mais la pénétration de Qualista® reste satisfaisante.





Oxygreen©, phase finale des tests avant le lancement commercial

Au cours de ce 2nd semestre, le Groupe a quasiment finalisé les travaux d’installation du réacteur d’ozonation de 3ème génération lui permettant d’accélérer sa stratégie de conquête sur les farines alimentaires de haute qualité et de prendre place sur le marché prometteur de l’entomoculture. Comme évoqué, les tests menés ont été très concluants et sont à l’origine de marques soutenues d’intérêt de la part de nouveaux clients potentiels. La mise en service est prévue dans les tout prochains jours.

Perspectives : des résultats annuels attendus en amélioration

La bonne dynamique des ventes constatée sur les deux semestres s’accompagnera d’une amélioration des marges pour l’ensemble de l’année.

En 2023, le Groupe devrait continuer à bénéficier de la montée en puissance progressive de son outil industriel favorisant une nouvelle hausse des volumes sur ses métiers historiques et enregistrer les premières ventes issues de son réacteur Oxygreen© à destination de l’entomoculture. L’équipe aborde le nouvel exercice avec une confiance renouvelée.

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2021, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 11,3 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

