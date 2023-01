English French



















Vallourec remporte d’importantes commandes dans le Golfe du Mexique

Meudon, France, 19 janvier 2023 – Vallourec a récemment gagné d’importantes commandes auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis, pour la livraison de 25 000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca au large de la côte américaine du Golfe du Mexique.

Le développement de Salamanca repose sur une unité de production flottante (FPU) créée à partir de la remise à neuf d'une installation de production précédemment mise hors service, avec une capacité prévue de 60 000 barils de pétrole et de plus d’1 million de m3 de gaz naturel par jour. La rénovation d'une unité de production hors-service permet de réduire considérablement les délais et les coûts, avec une réduction de 70 % des émissions par rapport à la construction d'une nouvelle unité.

Le matériel commandé à Vallourec inclut 52 km de tubes de conduite de forte épaisseur en grade X70 pour les risers et flowlines des lignes de production, ainsi que 111 km de tubes grade X65 requis pour les risers et flowlines des lignes d’exportation de pétrole et de gaz.

Les tubes seront fabriqués dans l’usine de pointe PQF de Vallourec située à Jeceaba. L’usinage des extrémités des tubes de risers soumis à une charge de fatigue, ainsi que les mesures dimensionnelles au laser, seront effectués sur notre site de finitions de Barreiro. Ces deux sites sont situés dans le Minas Gerais au Brésil.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec, a commenté : « Ces importantes commandes marquent le renforcement de la position de Vallourec sur le marché stratégique du Golfe du Mexique et démontrent la compétitivité de notre base brésilienne. Je tiens à remercier LLOG Exploration Offshore pour sa confiance ainsi que nos propres équipes pour leur implication dans ces projets. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires premium pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications industrielles parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques haute performance. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans plus de 20 pays et employant près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés, Vallourec travaille de concert avec ses clients afin de proposer bien plus que de simples tubes : le groupe offre des solutions tubulaires intelligentes, innovantes, fiables et compétitives pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150, et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

