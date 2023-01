DIOS acquiert la propriété Pontax-Nord lithium

MONTRÉAL, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. (Dios) (TSX CROISSANCE : DOS) acquiert avec plaisir la propriété Pontax-Nord lithium au nord de la rivière Pontax, à environ 23 km au sud du Relais KM381, secteur au fort potentiel en lithium à la Baie James/ Eeyou -Istchee, au centre du Québec.



Ce projet est aussi situé à 6km au nord (et à l’ouest) du prospect Pontax-Lithium de Ressources Striae (1.16% Li2O/30.55m) et 23km au sud du gisement de lithium James Bay/Cyr de Ressources Galaxy (ressources de 40.3Mt @1.40%Li2O) pour lequel le ministre fédéral de l’Environnement a annoncé lundi le feu vert d’Ottawa à l’exploitation de cette nouvelle mine de lithium à la Baie-James, dans le nord du Québec.

Le projet de lithium Pontax-Nord couvre une séquence favorable de paragneiss (méta-sédiments) aux marges d’un pluton felsique magnétique (23 par 5-10 km) sur une section prospective de 10-11km de longueur. Ces claims sont aussi dans l’axe SO-NE du dernier mouvement glaciaire et d’un groupe d’anomalies de sédiments de lacs en lithium combiné à d’autres éléments critiques favorables. * Ces 33 claims couvrant 1760 hectares sont dans les environs de plusieurs linéaments magnétiques recoupant le trend magnétique régional SO-NE. Des travaux de terrain sont prévus sur ces nouveaux claims détenus à part entière.

La signature géochimique se compare à celle du dépôt Pivert-Rose et Pontax-Lithium, avec valeurs plus élevées dans l’environnement secondaire. Le projet Pontax-Lithium (essaims de dykes de pegmatites riches en lithium-tantale) fut découvert et foré avec succès par le partenariat Dios/ Ressources Sirios Ressources sous la supervision d’Harold Desbiens Géo M.Sc., V.P. de Dios & personne qualifiée selon 43-101, qui a révisé ce communiqué. *Pontax-Nord (Li plus de 15ppm (-22.5ppm); Cs >2ppm; Rb >13ppm (-18.2ppm).

