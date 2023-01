Kühl und homogen: Single Use Support führt Produktinnovation ein

KUFSTEIN, Österreich, Jan. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Single Use Support, der aufstrebende Anbieter von Prozesslösungen, hat RoSS.PADL auf den Markt gebracht, ein noch nie dagewesenes Plattformsystem zur Standardisierung der Homogenisierung sowie Kühlung von flüssigen Arzneimitteln.



RoSS.PADL optimiert die Flüssigkeitshomogenität durch Massieren und Kühlen von Einwegbeuteln jeder Größe. Es gewährleistet die Einheitlichkeit der gesamten Produktionscharge durch cGMP-konforme Automatisierung vor dem Abfüllen in kleinere Einweg-Bioprozessbehälter. Die nahtlose Integration dieser Plattform stellt einen reproduzierbaren und zuverlässigen Schritt in Richtung eines durchgängigen Flüssigkeitsmanagementprozesses dar. Damit entfällt die Notwendigkeit menschlichen Eingreifens und so auch das Risiko von Fehlern bei der Handhabung von Einwegbeuteln.

Neu automatisierter Prozessschritt

Bernhard Schlichtner, Chief Commercial Officer bei Single Use Support, bestätigt mehrere Vorbestellungen für RoSS.PADL. „Die Kombination aus Homogenisierung und Kühlung zwischen 2 °C und 8 °C (35,6 °F und 46,4 °F) ist einzigartig und unterstützt die Auflösung der erhöhten Aggregation von Biologika sowie Zellen, z. B. bei der Zellsuspension. Es macht kleine Mischbeutel mit Laufrädern oder manuelle Eingriffe überflüssig und fördert die Bewegung von Flüssigkeiten während des aseptischen Abfüllprozesses auf kontrollierte Weise.“ Das Plattformsystem für die Einwegbeuteldiagnose sorgt für ein geschlossenes System und vereinfacht den Prozess der Flüssigkeitsverwaltung.

Mit den modularen Prozesslösungen von Single Use Support für das sterile Abfüllen, Abtropfen, Einfrieren und Auftauen sowie den Schutzlösungen, die den gesamten Lagerungs- und Versandprozess abdecken, optimiert das Homogenisierungssystem das Flüssigkeitsmanagement von hochwertigen flüssigen Arzneimitteln.

Weitere Informationen zu RoSS.PADL finden Sie hier: https://www.susupport.com/solutions/platform-systems/freeze-thaw-system/homogenizer

