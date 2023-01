Hausse significative des ventes en 2022 & intégration réussie des acquisitions

English French

Chiffre d’affaires 2022 en croissance de 73% à 7,4 M€

« L’exercice 2022 marque un changement de dimension pour Spineway qui totalise un chiffre d’affaires proforma de près de 10 M€** dépassant le plus haut niveau historique du Groupe.

Outre la performance commerciale, cet exercice confirme la pertinence de notre stratégie de croissance mixte alliant croissance organique et acquisitions ciblées.

Les synergies mises en place, lors de l’acquisition des sociétés Distimp en 2021 et Spine Innovations en 2022 se traduisent dans nos ventes par un renforcement significatif de nos positions géographiques clés et de nos gammes premium.

Notre objectif d’amélioration de nos résultats et de retour à la rentabilité se trouve conforté. Notre Groupe bénéficie d’une équipe senior et d’un portefeuille de produits premium renforcé pour relever les challenges, notamment réglementaires.

Un pipeline de projets R&D vient renforcer notre vision de belles perspectives d’innovation, et confirmer notre volonté de nous positionner comme un acteur de référence du secteur du rachis. Ces investissements porteurs de croissance future ainsi que le renfort des effectifs pèseront mécaniquement sur les résultats du Groupe. »

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway

En milliers d’euros



Chiffres non audités 2022 2021 Variation 2022/2021



CA 1er trimestre 1 342 865 + 55% CA 2e trimestre 1 770 1 020 + 74% CA 3e trimestre 2 248 1 061 + 112% CA 4e trimestre 2 071 1 345 + 54% CA annuel* 7 432 4 290 + 73% CA proforma 9 628** 8 842***

* Le chiffre d’affaires 2022 inclut la quote-part de chiffre d’affaires liée à Spine Innovations depuis son intégration soit depuis le 21 juillet 2022, soit 1,7 M€.

** Le chiffre d’affaires 2022 proforma comprend, pour comparaison, Spine Innovations dès le 1er janvier 2022.

*** Le chiffre d’affaires 2021 proforma comprend, pour comparaison, Distimp et Spine Innovations dès le 1er janvier 2021 (acquises le 25 juin 2021 et le 21 juillet 2022).

Spineway réalise un bel exercice 2022 avec un chiffre d’affaires annuel de 7,4 M€ en progression de 73% par rapport à l’année 2021. Cette amélioration significative des revenus du Groupe est impulsée par la contribution en année pleine des ventes des gammes Distimp et l’intégration sur le 2nd semestre 2022 des ventes de Spine Innovations.

L’Europe représente en 2022 la première zone de distribution du Groupe (2 906 k€ et 39% du CA). La zone bénéficie des synergies commerciales mises en place avec le développement des marchés allemand et français (chiffre d’affaires multiplié par 2,6). Ce marché européen est porté par le triplement des ventes des gammes Premium de Distimp et la contribution au chiffre d’affaires de cette zone de Spine Innovations à hauteur de 42%.

L’Amérique Latine, demeure une zone majeure du Groupe et participe à hauteur de 34% au CA Groupe (2 548 k€ en croissance de 28%).

Par ailleurs, les autres zones géographiques s’inscrivent également dans une bonne dynamique sur l’année : le Moyen-Orient est en progression notable et l’Asie est porté par l’intégration de Spine Innovations, notamment sur le marché australien.

Le Groupe bénéficie au 31 décembre 2022 d’une trésorerie solide d’environ 5,5 M€ pour accompagner son développement organique.

Conformément à son plan de développement, Spineway a renforcé ses positions géographiques sur des pays stratégiques et étoffé ses gammes de produits à plus forte valeur ajoutée. Engagé dans une trajectoire de croissance, le Groupe va poursuivre en 2023 le déploiement de ses récentes acquisitions. Fort de son équipe renforcée pour faire face aux défis à venir, le Groupe investit dans un programme de R&D afin de concrétiser à moyen et long terme son fort potentiel d’innovation et confirme sa stratégie afin de positionner comme un acteur international de référence sur le secteur du rachis.

Prochain RDV : 9 février 2023 – Résultats annuels 2022

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

