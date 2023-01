Rovio Entertainment Oyj: Rovio Entertainment Oyj vahvistaa saaneensa sitomattoman alustavan ehdotuksen Playtika Holding Corp:ilta

English Finnish

Pörssitiedote Rovio Entertainment Oyj 20.1.2023, klo 9.00

Rovio Entertainment Oyj vahvistaa saaneensa sitomattoman alustavan ehdotuksen Playtika Holding Corp:ilta

Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio”) hallitus toteaa Playtika Holding Corp:in (”Playtika”) julkistaneen eilen tiedotteen ei-sitovasta alustavasta ehdotuksestaan Rovion kaikkien liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimisesta ehdotetulla 9,05 euron osakekohtaisella hinnalla (”Alustava ehdotus”), joka vastaa noin 60 prosentin preemiota Rovion osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 19.1.2023.

Playtikan eilen kello 18.31 Rovion hallitukselle toimittamaa Alustavaa ehdotusta ei ole aiemmin esitetty hallitukselle, Alustava ehdotus toimitettiin hallitukselle lähes samanaikaisesti Playtikan Alustavaa ehdotusta koskevan tiedotteen kanssa, eikä Playtikan tiedotetta ole millään tavoin koordinoitu Rovion hallituksen kanssa.

Alustava ehdotus, jonka mukaan Playtika harkitsee tekevänsä käteisostotarjouksen, on ehdollinen useille ennakkoehdoille, mukaan lukien muun muassa due diligence -tarkastuksen tekeminen tyydyttävällä tavalla, Playtikan hallituksen lopullisen hyväksynnän saaminen, Rovion hallituksen yksimielisen ja varauksettoman suosituksen saaminen sekä Rovion ja Playtikan välisen yhdistymissopimuksen neuvotteleminen ja solmiminen. Tällaisen mahdollisen käteisostotarjouksen toteuttamiseen kohdistuisi Alustavan ehdotuksen mukaisesti lisäehtoja, mukaan lukien muun muassa hyväksynnän saaminen Rovion osakkeenomistajilta, jotka omistavat vähintään 90 prosenttia Rovion osakkeista, sekä kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen.

Rovio ei tällä hetkellä käy neuvotteluja Playtikan kanssa. Rovion hallitus arvioi Alustavaa ehdotusta ja päättää edetäänkö sen suhteen, ja miten.

Rovio julkistaa lisätietoja asianmukaisena hetkenä. Ei ole mitään varmuutta siitä, että Alustava ehdotus johtaa käteisostotarjoukseen, tai mihinkään muuhunkaan transaktioon.

Rovio Entertainment Oyj

Hallitus

