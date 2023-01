Mare Nostrum célèbre ses marques et se mobilise pour l’emploi

Grenoble, le 20 janvier 2023 – 18h. – Le Groupe Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a réuni le 8 décembre dernier ses clients, partenaires, permanents, intérimaires et actionnaires pour célébrer les anniversaires de ses marques Neptune RH (20 ans - Recrutement), Tridentt (20 ans - Travail Temporaire), Altros (20 ans - Portage Salarial), Platinium CQFT (15 ans - Formation) et Al&Co (12 ans - Travail Temporaire). Après une longue période sans pouvoir se réunir, ces célébrations ont été l’occasion de se retrouver dans un moment convivial. Les Huîtres, cet évènement historique s’est tenu simultanément à Perpignan, Montauban, Bayonne et Grenoble, et a réuni près de 1 000 de personnes sur l’ensemble de la journée.

Nicolas Cuynat, PDG du Groupe Mare Nostrum s’est adressé à l’ensemble des convives via un multiplex et a rappelé : « Notre groupe Mare Nostrum repose sur des valeurs fortes « entreprendre, bâtir et servir ». Il a démontré au fil de toutes ces années, sa capacité à accompagner nos clients dans toutes leurs problématiques RH, même les plus spécifiques, à travers nos différentes marques qui fêtent pour certaines leurs 20 ans. Cela ne pourrait se faire sans l’implication et le professionnalisme sans faille de nos équipes. Parce que la richesse humaine est indispensable au succès des PME/ETI, nous avons bâti une offre toujours plus riche et innovante, accompagnant l’évolution du marché de l’emploi et anticipant les métiers de demain. Nous allons continuer dans ce sens en conservant cette proximité qui nous est chère et en faisant en sorte de pouvoir répondre à tous les besoins RH. »

Un événement pour célébrer les marques et le Groupe

Ces moments festifs furent l’occasion de célébrer la pérennité et l’évolution du Groupe. Cet événement réunissant toutes ses marques a permis à Mare Nostrum de présenter, à tous, son offre globale. En effet, depuis 2004, le groupe Mare Nostrum, accompagne au quotidien les entreprises et les particuliers sur les métiers des Ressources Humaines, autour d’une approche globale basée sur cinq piliers spécialisés : Le travail temporaire, le recrutement, la formation, le portage salarial et la prestation de services RH.

Un évènement fédérateur au service de la relation client.

Ces anniversaires ont également été l’occasion de faire revivre « Les Huîtres », événement historique du Groupe. A l’origine Thierry de Vignemont, Fondateur Directeur Général Délégué, avait pour habitude d’aller directement sur les chantiers offrir des huîtres aux clients pour renforcer la relation client. Cette tradition a grandi en même temps que le Groupe. Aujourd’hui, cet esprit d’échange et de convivialité persiste. Cet événement fut, en effet, l’occasion de rassembler près de 1 000 personnes réparties entre Perpignan, Montauban, Bayonne et Grenoble connectées toutes ensemble par visioconférence. Toujours dans une optique fédératrice, l’ensemble des collaborateurs du Groupe s’est investi dans le service. Ainsi, ils ont participé à l’ouverture des milliers huîtres et à l’accueil des clients pour construire, un moment mémorable. Afin de créer du lien, chaque ville a participé au concours du plus beau plateau huîtres. Enfin, comme toujours, ce fut un événement au service des clients, des partenaires et des intérimaires du groupe Mare Nostrum pour les remercier et renforcer les liens qui les unissent depuis des années. En somme, c’est une tradition qui permet de remettre les relations humaines au cœur des échanges.

Animé par des valeurs solidaires et une forte proximité clients, le groupe Mare Nostrum a su se démarquer et déployer avec succès son offre globale et innovante en Ressources Humaines sur l’ensemble du territoire. S’appuyant sur un solide réseau d’agences de proximité, le Groupe va poursuivre le développement de son offre en se focalisant sur l’amélioration de sa rentabilité et réaffirme, par ailleurs, son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

